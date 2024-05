La Justicia avaló la detención de la influencer que atropelló y mató a un motociclista: es inminente el arresto

La Cámara de Apelaciones de La Plata denegó el pedido de eximición de prisión que había hecho la defensa de Felicitas Alvite (20), la influencer que embistió y mató a un motociclista tras haber cruzado un semáforo en rojo en la localidad de Tolosa. Por lo que así queda firme la orden de detención ordenada por la jueza Marcela Garmendia, según pudo saber Infobae.

El siniestro vial ocurrió el pasado 12 de abril a la madrugada sobre la avenida 13, entre 531 y 532, de La Plata y quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales. Las imágenes son realmente trágicas.

Inicialmente, el fiscal Fernando Padován, de la UFI N°12 de delitos culposos de La Plata, había imputado a la influencer por el delito de homicidio culposo (NdeR: causar la muerte de una persona por una acción negligente), que prevé una pena de seis meses a cinco años de prisión.

Sin embargo, el funcionario judicial decidió cambiar la imputación de Alvite por homicidio simple con dolo eventual y pidió la detención al juzgado que interviene en la causa. La jueza Garmendia le dio el visto bueno, aunque la influencer seguía en libertad porque la Cámara no se había pronunciado acerca del pedido de eximición de prisión que solicitó la acusada.

Luego, los abogados de la chica apelaron la orden de detención con fundamentos basados en el carácter de Alvite, alegando su inocencia. Se destacó que no es una automovilista imprudente ni ha participado en carreras ilegales, sino que fue involucrada en un desafortunado accidente de tráfico, del cual no se fugó y durante el cual cooperó con las autoridades.

“Previo a todo, debemos manifestar que Felicitas no es una ‘corredora de picadas’, ni una ‘persona que usa su automóvil para matar’; más bien todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros”, describieron los abogados.

Además, los letrados argumentaron en contra de la clasificación del delito del fiscal Padován, proponiendo que el caso se ajusta más apropiadamente a un delito culposo bajo la figura de la “culpa temeraria”.

Mientras ese recurso corre por otro carril, el único impedimento para el arresto del Alvite cayó este jueves. Luego de convalidar el homicidio con dolo eventual, la Cámara rechazó el pedido de eximición de prisión, por lo que, desde el despacho de la jueza Garmendia, se le dio luz verde al fiscal para que detenga a la influencer.

El caso

El siniestro vial ocurrió el pasado 12 de abril a la madrugada sobre la avenida 13, entre 531 y 532, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata. Las imágenes son realmente trágicas.

En el video se puede ver como el Volkswagen Gol Trend que circulaba por la Avenida 13 embistió al motociclista, quien salía del casco urbano y atravesaba la avenida 532 en su moto Bajaj Boxer. El conductor salió despedido a gran velocidad y golpeó su cuerpo contra el asfalto.

Los miembros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), perteneciente a la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia del municipio, avisaron a la Policía Bonaerense y al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Los letrados niegan que la influencer haya tenido la intención de causarle la muerte a otra persona. En esa línea, indicaron que la joven “no se escapó” ni se negó a hacerse un control de alcoholemia, sino que ningún funcionario se lo requirió.