La justicia confirmó que el bebé hallado en el B° Parque Urbano 1 era el que fue robado

La doctora Natalia Taffetani, titular de la Fiscalía N°4 (de turno en Formosa), en diálogo con el Grupo de Medios TVO confirmó que el bebé que fue hallado en un domicilio del barrio Parque Urbano 1, era el que fue robado por una mujer en las afueras del Hospital Central.

El caso había generado gran conmoción teniendo en cuenta que la madre del bebé, de la etnia wichí, lo habría dejado voluntariamente por unos minutos al cuidado de una mujer que se acercó a ella expresándole que quería ayudarla y como la madre no podía ingresar al Central con el menor, se lo dio por algunos minutos mientras hacía una consulta, pero al salir se llevó la sorpresa de que ni la mujer ni el bebé estaban afuera.

Tras la publicación de imágenes de cámaras de seguridad en las redes sociales y los datos aportados por la madre, la policía inició una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo del menor en un domicilio de la manzana 90.

“En la tarde noche del miércoles se tomó conocimiento de este hecho, la autoridad policial avisó a la jueza de turno, Laura Paz y fiscalía de turno sobre lo ocurrido, se inició una investigación y el jueves en horas de la siesta tomamos conocimiento de que se había dado con el paradero del bebé recién nacido gracias a la difusión en las redes sociales y la difusión de propios familiares directos de la presunta involucrada, quienes nos llevaron al bebé y pudimos devolvérselo a la mamá en buenas condiciones de salud”, explicó.

Resaltó en ese sentido que no solo ayudó la colaboración de familiares de la sospechosa sino que también “la difusión en las redes sociales que fue autorizada por la señora jueza en turno, fue un pedido de la Policía y se autorizó para poder dar con el paradero del bebé”.

Asimismo contó que el recién nacido, “fue hallado en la casa de la pareja de la mujer involucrada entonces de manera inmediata acudimos al lugar, acudió el SIPEC, se constató el estado de salud del niño, se trasladó a la madre del recién nacido hasta el lugar y luego se lo llevó hasta el Hospital La Madre y el Niño donde se le dio el alta médica y acompañados del asesor de menores se están realizando las gestiones registrales para que el niño pueda tener su documentación y seguir su vida con su mamá”.

Al ser consultada sobre porqué la madre del bebé fue hasta el lugar donde fue hallado, Taffetani explicó que “se la llamó a la madre porque más que reconocer al bebé es una forma legal de proceder, la madre acudió al lugar en un estado de mucha angustia, estaba contenida por una colaboradora MEMA del barrio Namqom ya que ella es originaria de la etnia wichí, lo que se hizo después ante el cuestionamiento de personas que tenían a su cargo el bebé en ese momento que lo encontramos, fue el cotejo de las huellas plantares del recién nacido con el registro del hospital de La Madre y el Niño y se pudo corroborar que se trataba del bebé que estábamos buscando”.

En cuanto a si hay algún tipo de documentación del menor, expresó que “según los dichos de la mamá del bebé, la misma persona que lo sustrajo se había quedado con toda la documentación que a ella le habían dado en el hospital al momento del alta médica, no pudimos encontrar nada, hicimos allanamientos para buscar, pero no se encontró y varias horas después se dio con el paradero de la presunta involucrada que se encuentra detenida, está privada de su libertad”.

Aseveró además que no existen datos de que la mujer que sustrajo al bebé haya dado a luz. “No contamos con ningún tipo de registración, salvo algunas fotos de que dicha mujer también habría estado embarazada, nada más, no hay mucho más que eso, el jueves se habían verificado los registros del hospital, de la maternidad donde dijo haber estado y no había ningún tipo de registro de intervención de dicha mujer, por ende no se pudo constatar tal situación o que ella haya podido dar a luz en algún momento a un recién nacido en los últimos días, de todas formas al bebé se le sustrajo muestra de sangre por si es necesario un ADN a posteriori y las muestras ya están resguardadas debidamente”.

En cuanto a cuál es la carátula de la detención de la mujer, dijo que “por ahora estamos ante presunta sustracción de menores, vamos a ver cómo seguimos cuando llegue el sumario policial con todas las características de la investigación que fue impecable por parte de la Policía, se trabajó muchísimo toda la noche y todo el día jueves hasta dar con el paradero, cuando tengamos todo eso vamos a darle la connotación típica legal definitiva”.

Taffetani aseguró además que el hecho en sí es por demás conmocionante, “es entre novelesco y muy fuerte, fue un momento de mucha tensión, de hecho, cuando llegó la mamá inmediatamente lo puso en el pecho al bebé y lo amamantó, fue un momento intenso para todos, más allá del hecho delictivo en sí, son cosas que nos tocan vivir a veces en esta profesión que tenemos”.

La titular de la Fiscalía N° 4, destacó también que el estado de salud del menor es óptimo. “El bebé estaba perfectamente bien, de todas formas, se lo trasladó en la ambulancia del SIPEC junto a la madre, lo acompañó el asesor de menores en todo momento, fueron a La Madre y el Niño, lo volvieron a revisar, se tomaron todas las medidas del cotejo de huellas y demás, se le dio el alta médica y una vez que termine los trámites registrales podrá volver a su casa con su mamá”.

Aclaró también que el hecho no se dio dentro del Hospital Central ni de otro nosocomio sino que ocurrió en la vía pública. “No fue dentro del ámbito de internación de la madre ni nada, no tiene nada que ver el lugar donde ella dio a luz y demás, ya fue en su externación, es decir cuando fue dada de alta y aparentemente se habría acercado esta persona pretendiendo ayudarla, acompañarla a que pueda volver a su casa y todo se dio en ese marco, todavía estamos investigando para ver bien qué pasó”, explicó.

Para finalizar detalló que aguardaban realizar la declaración a la mujer detenida. “No estuvimos en el momento de su detención porque estábamos con otros allanamientos tratando de buscar documentaciones y demás, ya vamos a saber su explicación cuando le hagamos la declaración indagatoria que es el lugar formal donde tenemos que escucharla y donde ella tiene también el derecho a defenderse”.

