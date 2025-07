La Justicia de Chaco ordenó levantar el secreto fiscal del pastor que contó el «milagro» que convirtió pesos en dólares

Luego de que Jorge Ledesma, el pastor evangélico al frente del templo de Chaco que visitó Javier Milei a principio de julio, relatara los pormenores del supuesto milagro que convirtió 100 mil pesos guardados en su caja de seguridad en 100 mil dólares, este lunes la Justicia chaqueña levantó el secreto fiscal y bancario sobre el hombre en el marco de la investigación que había impulsado el fiscal Patricio Sabadini.

Las sospechas sobre Ledesma comenzaron luego de la visita de Javier Milei a la iglesia Portal del Cielo, en Chaco, días posteriores a su inauguración. Tras el paso del mandatario, el pastor y su hijo afirmaron en diversos medios que el templo había sido construido, en parte, gracias a un supuesto milagro del que fueron protagonistas: habían dejado 100 mil dólares en la caja de seguridad de un banco y, cuando los fueron a retirar, se encontraron con 100 mil dólares.

Sin embargo, la explicación no convenció al fiscal federal Patricio Sabadini y desde su oficina comenzaron una investigación para interiorizarse sobre los manejos financieros de la iglesia. Así, se hicieron pedidos de informes a ARCA, a la Unidad de Información Financiera, a la Municipalidad de Resistencia y al Ministerio de Infraestructura de la provincia para indagar sobre el dinero que recibió la entidad durante las últimas tres gestiones.

Producto de esa decisión, se descubrió que la iglesia no presentaba sus balances desde 2016 y que tampoco había hecho las presentaciones correspondientes ante el Registro Público de Comercio. Según informa Diario Chaco, se abrió una causa en la que este lunes la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó levantar el secreto fiscal y financiero del pastor evangélico. El pastor Jorge Ledesma. En su caja de seguridad depositó pesos y, cuando fue a retirarlo, dijo que encontró dólares.El pastor Jorge Ledesma. En su caja de seguridad depositó pesos y, cuando fue a retirarlo, dijo que encontró dólares.

En la causa también se investiga el financiamiento del Portal del Cielo, el estadio con capacidad para 15.000 personas que visitó Javier Milei en su viaje a Chaco y en el que participó de un congreso evangelista. La Justicia trata de determinar cuánto costó realmente su construcción y si hubo irregularidades en su financiamiento.

Luego de la gran notoriedad que tomó la noticia, el pastor había intentado aclarar el tema y en una entrevista en A24, afirmó que el monto había sido mucho menor. «Teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Habíamos puesto 100 mil pesos y sacamos 5 mil para una compra de dólares y me dijo la contadora ‘quedan 95 mil pesos’. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije ‘me equivoqué de caja’, miré de nuevo todos los números y eran 95 billetes de 100 dólares», había afirmado.

Sin embargo, el fiscal Sabadini no quedó convencido con la explicación. En una entrevista con el portal Norte Grande Federal el investigador había puesto en duda los montos que el pastor decía tener en la caja de seguridad porque, reflexionó, el costo de mantenimiento probablemente superaría lo allí guardado. «Resulta ilógico tener 9.500 pesos en una caja de seguridad, más allá de la conversión después en 9500 dólares», afirmó.

«Yo creo que este argumento es como cuando éramos chicos y se nos pegaba el chicle en el pelo y se nos pegaba aún más, creo que este es el escenario que estamos viendo», había agregado al respecto.

Qué es el secreto fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explica en su página oficial que está obligada «a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a persona, organismo o entidad alguna».

El organismo presidido por Juan Alberto Pazo explica además que «las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan ante ARCA, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos fiscales».

«No obstante, el secreto fiscal no tendrá vigencia cuando el requerimiento de información sea formulado por un juez competente». Por ese motivo hizo falta la orden de la jueza interviniente en la causa para que ARCA pueda presentar la información del pastor investigado.