La Justicia de Chubut ordenó al Gobierno devolver los fondos coparticipables

El juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre le ordenó al Gobierno nacional la devolución de los fondos que reclama la provincia de Chubut. En una rápida respuesta, el presidente Javier Milei ordenó su equipo legal pedir un per saltum a la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir ese fallo.

En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica, además del per saltum, explorará la chance de plantear la «incompetencia plena» y recusación del juez que favoreció a la provincia de Chubut, según trascendió este martes en Casa Rosada.

De este modo el Gobierno busca responder de inmediato al fallo que dio lugar al planteo del gobernador chubutense, Ignacio Torres, para que la Nación le devuelva los 13.500 millones de pesos que le quitó de coparticipación debido a una deuda.

El fallo, una «medida autosatisfactiva», dispuso «el cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos».

«Ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso», añade la resolución.

Además, el juez exhortó a Chubut y Nación a que «arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

«Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada (el Estado Nacional, ndr), sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables», sostiene el fallo, de 17 páginas.

«Dicho accionar, -añade- conduce al agravamiento de la situación especial por la que atraviesa la Provincia del Chubut, cuyo estado de emergencia económica, financiera y administrativa fuera dispuesto mediante Ley; más aún cuando las retenciones representan más de un tercio de lo que percibe en concepto de coparticipación, situación que no podría prolongarse en el tiempo sin afectar servicios esenciales tales como salud, higiene, educación, etc., necesidades básicas de la población cuya satisfacción se debe garantizar».

El fallo no se trata de una medida cautelar sino de una «autosatisfactiva», es decir una suerte de decisión de fondo que ordena al Estado Nacional devolver el dinero retenido con carácter definitivo.

«Este tipo de medidas son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables inaudita parte y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles», explicó el juez. «El proceso autosatisfactivo se agota en sí mismo, es decir, se autoabastece, con prescindencia de otro proceso principal conformando una verdadera tutela judicial urgente, inmediata y sustantiva», abundó.

El juez recordó que durante el anterior gobierno –tanto nacional cuanto provincial- el Estado asistió a la provincia en los términos en los que ahora lo reclama el gobernador chubutense, Ignacio «Nacho» Torres.