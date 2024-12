La Justicia de Paraguay imputó al senador Kueider por contrabando y seguirá detenido

La Justicia de Paraguay imputó este jueves por tentativa de contrabando al senador peronista Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel Costa y dispuso que sigan detenidos con prisión preventiva, tras ingresar al país con más de 200 mil dólares y 640 mil pesos sin declarar.

Según el acta, la Justicia consideró que el senador y su secretaria intentaron «presumiblemente ocultar las sumas de dinero; en el sentido, de no ingresar por las vías legales un instrumento que por su valor deben ser declarados».

Para los fiscales Édgar Benítez y Gabriel Segovia, la conducta de Kueider y Guinsel Costa «se encuadra en el artículo 336 de Contrabando, en sus incisos: B) el ingreso o egreso de mercadería sea o no por zona primaria en compartimiento secreto o de doble fondo o en forma tal que escape a la revisión normal de la aduana».

Además, quedó enmarcado en el inciso F de ese artículo, que pena el «ingreso o egreso del territorio aduanero de mercaderías cuya importación o exportación esté prohibida».

Ante esto, los fiscales solicitaron al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, que lleva adelante la causa, que «tenga por iniciado el procedimiento penal contra los imputados por los delitos de Tentativa de Contrabando».

La imputación contra Kueider y Guinsel Costa por el dinero ingresado supera el valor establecido en la Ley N°6379/19, que crea jurisdicción especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y corrupción.

El senador peronista, aliado del Gobierno durante el debate por la Ley Bases en la Cámara Alta, dijo que «la plata no es suya».

Por su parte, el senador aseguró que permanecerá en Paraguay «hasta que se aclaren los hechos».

A través de un comunicado, desde el entorno del senador sostuvieron que «si bien aún no se resolvió su situación procesal ante la Justicia de Paraguay, está convencido que es necesaria su permanencia en ese país hasta que se esclarezcan los hechos que son de público conocimiento».

A la espera de una audiencia con el juez de la causa, Kueider aclaró que seguirá en Paraguay «independientemente de cómo el magistrado resuelva» la situación penal.

Kueider, quien llegó a la Cámara alta en 2019 en representación de Entre Rios, fue detenido en el Puente Internacional de la Amistad, que une las ciudades de Foz de Iguazú con Ciudad del Este. Los efectivos de Paraguay detuvieron el auto que lo trasladaba junto a su secretaria y allí encontraron los paquetes de dinero.

El documento del Ministerio Público de Paraguay también detalla que el legislador y su secretaria trasladaban 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos, y que les entregaron 9.900 de dólares permitidos para ingresar al territorio del país vecino.

«Esta representación pública, en función al avance investigativo desarrollado, realiza la reserva expresa de ampliar la imputación ante la incorporación e identificación de nuevos participantes y partícipes, así como a la calificación del hecho punible atribuido, en atención a la plataforma fáctica investigada», sostiene el escrito, que también solicita cuatro meses de preparación investigativa para formular la acusación.

Benítez y Segovia consideraron además que «existen hechos suficientes para suponer la existencia del peligro de fuga o la posible obstrucción por parte del imputado de un acto concreto de investigación» por la «expectativa punitiva que representa el hecho investigado»

En tanto, el fiscal Segovia sostuvo esta mañana que en el transcurso de los días analizarán si surgen otros hechos para ampliar la imputación.

Reveló que la secretaria dijo que el dinero era de su pertenencia, debido a que «es apoderada de una empresa» radicada en Paraguay y «que esa plata fue entregada por los directivos para realizar algún tipo de transacción comercial».

«El senador dijo que la plata era de la chica, que le corresponde a la chica. De hecho, ella presentó un poder con el nombre de la empresa, y toda esa documentación la estaremos revisando para ver si la empresa existe, quiénes son sus directivos», señaló el fiscal en diálogo con radio 10.

Por su parte, Oscar Orué, director de ingresos tributarios de Paraguay, dijo que Kueider se presentó como senador argentino, no actuó de forma prepotente y fue muy respetuoso con los funcionarios aduaneros.

«Simplemente dijo que iba a tener problemas si se daba a conocer el hecho. Pero nosotros, ante una situación así, no podemos dejar pasar», relató el funcionario paraguayo.

Finalmente, Orué sostuvo que fueron incautados el auto del legislador peronista, junto con los dólares, y que están a la espera de la decisión del juzgado instructor para continuar con el proceso administrativo.