La Justicia desestimó la denuncia contra Dillom por su exabrupto contra Luis Caputo

Son días especiales para Dillom. Acaba de lanzar su segundo álbum, Por cesárea, muy festejado tanto por su público como por los medios. Además, acaba de agotar dos funciones en el Luna Park -serán los próximos 19 y 20 de junio- para presentarlo. Como si fuera poco, acaba de recibir una buena noticia de parte de la Justicia Federal de Córdoba, que consideró que el rapero no cometió un delito al reversionar la canción “Señor Cobranza” (NdR.: original de Las Manos de Filippi, pero popularizada por Bersuit Vergarabat) en la última edición del Cosquín Rock, cuando cantó: “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”.

Es que, donde la letra del tema exclama “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar”, el rapero la modificó ligeramente y coreó: “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”, en referencia al actual ministro de Economía, Luis Caputo. Ante esto, se generó cierto revuelo luego de que el abogado Jorge Monastersky lo denunció penalmente por esta expresión, argumentando que se trataba de una “incitación a la violencia colectiva y aliento al odio contra una persona por sus ideas políticas”.

Casi tres meses después, el juez Miguel Vaca Narvaja consideró que Dylan León Masa, tal es su nombre de pila, no cometió ningún delito cuando reversionó el tema en el Cosquín Rock “porque ejercía la libre expresión”. En el fallo de nueva páginas al que accedió Teleshow, el magistrado sostienen que: “Examinadas las presentes actuaciones, anticipo que la conducta de Masa que aquí se cuestiona se encuentra dentro del ámbito de protección que nuestra Constitución Nacional brinda a la libertad de expresión”.

Del texto se desprende que Vaca Narvaja interpretó que el cantante es una persona pública y que, a los efectos de perfilar el contexto de la frase que fue denunciada por el letrado, “se puede concluir que Dylan León Masa, conocido con el nombre artístico de ‘Dillon’, es portavoz de un discurso de crítica y protesta social”, argumentó el juez.

Y siguió: “Todo esto nos permite contextualizar las expresiones de Masa, ubicándolas como una adaptación de una clásica canción de protesta y crítica a las políticas neoliberales. En otras palabras, se trata claramente de una expresión artística realizada por un cantante afín a esta línea discursiva, vertida en un ámbito popular y que no puede ser valorada fuera de tal contexto”.

Hacia el final del documento, el magistrado destacó que al decir “Caputo”, el rapero no precisamente tenía que estar refiriéndose a Luis Caputo, actual titular de la cartera de Economía.

“En efecto, debemos ser claros respecto de que aludir a ‘Caputo’ no necesariamente refiere a Luis Caputo, el actual ministro de Economía. El cantante no hace alusión a un ‘Caputo’ determinado ni a una plaza determinada. ‘Caputo’ es un apellido común y varios son conocidos: Santiago Caputo, Luis Caputo, Nicolás Caputo, hay una empresa que cotiza en bolsa ‘Caputo’ y ¿por qué descartar que el cantante conozca a otro “Caputo” al cual alude?”, apuntó Vaca Narvaja.

Y cerró: “A ello se suma que si bien él literalmente utiliza la frase ‘A Caputo en la plaza lo tienen que matar” (en la versión original dice que ‘Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar’); lo cierto es que hace referencia a un hecho indeterminado: no especifica ni cómo, ni dónde, ni quién, ni cuándo debería llevarse a cabo la acción”.

En las redes sociales, el tema fue difundido en la tarde del viernes por la periodista de Página 12, Irina Hauser, especialista en temas judiciales. “El juez Vaca Narvaja falló que Dylan León Masa, el rapero conocido como Dillom, no cometió ningún delito cuando reversionó la canción ‘Señor cobranza’ en el Cosquín Rock y dijo ‘a Caputo en la plaza lo tienen que matar’. Es porque ejercía la libre expresión”, apuntó la colega en su cuenta de Twitter.