La Justicia Electoral definió cómo será la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales

La Cámara Nacional Electoral aprobó este jueves los modelos de la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Y difundió las imágenes de cómo quedarían confeccionadas las BUP. Ahora falta que se definan las candidaturas, para completar las listas de fantasía con las listas reales, y que se sortee el orden de aparición de los candidatos.

Así lo confirmó la Cámara integrada por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera. La utilización de la BUP se dispuso en la reforma del Código Electoral Nacional que aprobó el Congreso.

Las autoridades difundieron este jueves los modelos de boleta, con una o dos categorías. La Junta Electoral Nacional de cada distrito deberá confeccionar la BUP con la oferta real, una vez que se encuentren oficializadas las listas de las candidaturas para senadores nacionales y diputados nacionales de cada agrupación política.

La BUP tendrá la totalidad de la oferta electoral nacional del distrito en una sola boleta que será entregada a cada elector por la autoridad de mesa. Según se informó, el diseño del modelo base se limita a incluir y distribuir toda la información y elementos exigidos por el Código Electoral Nacional.

Si bien difundieron dos modelos de BUP, la Cámara Nacional Electoral definió seis boletas en total: Boleta de una categoría, hasta diez (10) agrupaciones; Boleta de una categoría, hasta veinte (20) agrupaciones; Boleta de una categoría, más de veinte (20) agrupaciones; Boleta de dos categorías, hasta diez (10) agrupaciones; Boleta de dos categorías, hasta veinte (20) agrupaciones; y Boleta de dos categorías, más de veinte (20) agrupaciones.

El modelo de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales del 26 de octubre, con una sola categoría.El modelo de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales del 26 de octubre, con una sola categoría.

Según informó la Justicia Electoral, en las elecciones de octubre la categoría Senadores Nacionales se ubicará en la primera fila horizontal y Diputados Nacionales en la segunda fila horizontal.

También se precisó que el orden de las agrupaciones en la boleta única distrital debe determinarse por sorteo. En el caso de las elecciones de octubre, el sorteo se realizará sin hacer distinciones entre las agrupaciones que hubiesen oficializado listas en una o en ambas categorías.

El modelo de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales del 26 de octubre, con dos categorías. El modelo de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales del 26 de octubre, con dos categorías.

El Congreso aprobó la utilización de la BUP el 1 de octubre pasado y el Gobierno lo promulgó dos semanas después. El Ejecutivo lo hizo a través del Decreto 915/2024, publicado en la última edición del Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Casillero de votación, límite de colores y logotipo, los detalles del modelo de Boleta Única de Papel

La BUP lleva una leyenda en la franja superior derecha: «Elecciones Nacionales 2025. 26 de octubre de 2025». A la izquierda, en tanto, irán los datos de individualización del distrito, sección, circuito y mesa. Y en la parte central habrá una mención sobre cómo se debe ejercer el voto, que es una novedad en estos comicios.

No habrá un «casillero en blanco para votar por lista completa». En cambio, se incluirá “[u]n casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efectos de que se pueda votar por cada una de las categorías».

La casilla deberá ser un cuadrado (o cuadrado con esquinas redondeadas) de un tamaño de, al menos, un centímetro de lado. Resulta crucial, para la Cámara Electoral, su ubicación: al estar «centrada y lo más distante posible de los laterales», se minimiza el riesgo de que el elector interprete erróneamente a qué lista de candidatos o agrupación corresponde el casillero; como así también que la marca realizada por el votante se exceda y extienda más allá del borde de la columna de esa agrupación.

Otro asunto clave son los elementos identificatorios de cada agrupación. Pese a que las alianzas suelen tener más de un elemento gráfico (logotipo, escudo, sigla, emblema), sólo habrá espacio para un único elemento gráfico y «cada agrupación dispondrá de un único espacio destinado a la inclusión de ese elemento gráfico simbólico».

Hay un apartado sobre los colores. Sostienen como «recomendable» que cada agrupación «utilice un color pleno y que el mismo no presente similitud con el de otra agrupación política ni genere confusión». En ese sentido, establece un límite de colores por agrupación: seis. «De ese modo -y sin perjuicio de que resulte conveniente la utilización de un solo color por agrupación- cada agrupación podrá solicitar la registración de hasta seis (6) colores para uso combinado».

Por otro lado, aparecerán las fotografías de las dos primeras personas de cada lista.