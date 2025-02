La Justicia falló a favor de Mauro Icardi y Wanda Nara deberá entregarle a sus hijas

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en su historial. Después de unos días de tregua, en el que ambos protagonistas viajaron a Turquía cada uno por su lado, esta mañana se conoció un fallo que favorece al futbolista. De esta manera, el delantero del Galatasaray podrá reencontrarse con las dos hijas que tuvo con la empresaria, a quienes no ve desde comienzos de enero.

Hace una semana, un fallo había dictaminado que la conductora no estaba en desobediencia por no entregarle a sus hijas a su exmarido. En el documento judicial al cual tuvo acceso Teleshow, se aclaró que la empresaria podía continuar al cuidado de las niñas hasta que la apelación fuera resuelta por la Cámara. Sin embargo, en horas del mediodía de este miércoles le fijaron un plazo de tres días para reincorporar a las nenas con su padre.

En este nuevo documento al que accedió Teleshow se lee: “Disponer en forma urgente y sin más trámites el reintegro de las niñas a su padre, el Sr. Mauro Icardi, a fin de compensar los 15 días corridos, de vacaciones que las menores se vieron impedidas de gozar con su padre”.

“Ello dentro del plazo perentorio de tres (3) días, estableciendo para el caso de incumplimiento de la progenitora, una multa que fijo en la suma de pesos ochenta millones ($80.000.000) a favor de El Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez”, es el plazo y la multa que se le aplicará a Nara en el caso de no acceder al pedido de la Justicia.

Cabe recordar que Mauro se encuentra en la ciudad de Estambul junto a la China Suárez por lo que, dada esta resolución, se espera a que vuelva para reencontrarse con sus dos hijas. En este momento la empresaria también está en Turquía, a donde viajó el sábado pasado para recibir el premio a Mujer del Año. Aunque Wanda se alojó en un exclusivo hotel con vista al Bósforo, Icardi viajó junto a la China Suárez y se hospedó en la mansión que el Club Galatasaray le alquiló para que viva con su familia. Las niñas están al cuidado de su abuela Nora, mamá de la conductora de Bake Off Famosos.

Hace unos días, el Juzgado Civil N°85 decidió que Nara no estaba en desobediencia y no debería pagar la multa de 80 millones de pesos que se le había impuesto anteriormente. La decisión judicial es el resultado de una apelación presentada por la defensa de Nara, que argumentó la supuesta falta de imparcialidad del juez anterior, Adrián Hagopián. Según la empresaria, el magistrado habría mantenido reuniones privadas con Mauro Icardi, lo que, a su criterio, demostraría una inclinación a favor del futbolista.

Karina Iavícoli en Intrusos (América), explicó que se trata de la apelación de la decisión que tomó el Juzgado Civil N°85 donde leyó la resolución judicial que asiste a Icardi en su reclamo. No es menor recordar que en todo momento la conductora aseguró que las nenas no quieren regresar al hogar de su padre a causa de la presencia de una empleada a la que denunciaron por maltrato.

En medio de esta batalla legal, la Justicia también dictamino la cuota alimentaria provisoria. El fallo surgió tras un desacuerdo entre ambas partes sobre los ingresos reales del futbolista, lo que llevó al tribunal a establecer un ajuste en el porcentaje de la cuota. Mientras Wanda aseguró que su expareja gana 1 millón de dólares por mes, Icardi negó esa cifra y afirmó que su salario es de 100 mil dólares mensuales. Ante esta diferencia, los jueces redujeron el porcentaje de la cuota del 5% al 3%, garantizando que el pago no sea menor a 30 mil dólares mensuales.