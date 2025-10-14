La Justicia Federal de Formosa Intensifica la Capacitación Electoral y el Control de la Campaña Rumbo a las Legislativas 2025

Entrevista en “Exprés En Radio”: Dr. Pablo Morán Detalla el Trabajo del Juzgado Federal

El Juzgado Federal de Formosa con competencia electoral se encuentra inmerso en una intensa agenda de actividades en el marco del cronograma electoral para las elecciones legislativas 2025. El Dr. Pablo Morán, Juez Federal a cargo, brindó detalles en una entrevista con el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 sobre las tareas de capacitación a la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a la implementación de la Boleta Única Papel, y el control estricto de las reglas de la campaña política.

Capacitación Intensa en el Interior Provincial Sobre la Boleta Única Papel

El Dr. Morán destacó que una parte fundamental del trabajo actual es la capacitación dirigida a distintos sectores, con un foco especial en la Boleta Única Papel, que es un sistema novedoso para los formoseños.

«Con capacitaciones sobre la boleta única papel y el voto joven continúa el trabajo por parte del Juzgado Federal de Formosa con competencia electoral», afirmó el Dr. Morán, subrayando el esfuerzo por «ayudar en toda esta etapa tan importante de capacitación al respecto de este nuevo sistema».

El cronograma de capacitaciones es ambicioso, cubriendo numerosas localidades del interior de la provincia:

Juventud y Voto Joven: Se están organizando actividades con la Delegada Zonal de Piráné del Ministerio de Educación. Un grupo de jóvenes del Juzgado visitará escuelas para capacitar a los chicos de quinto y sexto año sobre «la votación por primera vez y especialmente todo esto de la boleta única papel» .

Se están organizando actividades con la Delegada Zonal de Piráné del Ministerio de Educación. Un grupo de jóvenes del Juzgado visitará escuelas para capacitar a los sobre . Autoridades de Mesa y Fiscales: Otro grupo de trabajadores del juzgado, en su mayoría abogados, se dedicará a explicar el sistema y la Boleta Única Papel a las «autoridades de mesa designadas, con las directoras de escuela y con la ciudadanía en general, incluso aquellos que van a ser fiscales de cualquier de las agrupaciones políticas» .

Otro grupo de trabajadores del juzgado, en su mayoría abogados, se dedicará a explicar el sistema y la a las . Cronograma de Recorridos: El Juez detalló el recorrido que se realizará: Miércoles (Mañana): «en Los Chiriguanos» y «en Laguna Chema a la misma hora» . (Tarde): «en ingeniero Juárez» . Jueves: «arrancamos con El Chorro, ex General Mosconi, Pozo de Maza, El Potrillo» . Viernes: «seguimos con Fortín Lugones, Posta San Martín 2, Las Lomitas también, por supuesto, Pozo de Tigre» .

El Juez detalló el recorrido que se realizará:

El Dr. Morán hizo un llamado a la comunidad: «Nos interesa poder difundir y que la gente sepa que pueden acercarse, escuchar, recibir el material de situación y hacer todas las preguntas y las dudas que tengan respecto de los temas electorales».

Vigilancia Sobre las Reglas de la Campaña Política

El Juez Federal también hizo hincapié en la fiscalización de las actividades de campaña de los partidos políticos, buscando asegurar la equidad y el cumplimiento de la ley.

«Lo que también estamos velando es porque se cumplan con las con las reglas de la de la campaña política», aseveró el Dr. Morán. Un punto clave de la vigilancia es: «la no utilización de de actos institucionales como acto político para la captación de voto, eso no lo debe hacer ni uno ni otro ninguno de los cinco agrupaciones políticas».

Además, se está verificando que los «medios de difusión masiva» cumplan con la distribución de «los espacios gratuitos accedidos por la Dirección Nacional Electoral en la difusión de los de los de los mensajes políticos».

Coordinación de Logística y Seguridad Ciudadana

En cuanto a la organización para el día de la elección, el Dr. Morán confirmó la coordinación con las distintas fuerzas.

«Estuvimos el día de ayer la Junta Electoral Nacional… reunidos con el comando nacional electoral… y los representantes de la jefatura de todas las fuerzas federales que operan en la provincia y de la policía de la provincia de Formosa también». La reunión se centró en «coordinando todos los temas de logística y de seguridad de la del acto eleccionario», incluyendo al Correo Argentino como encargado de la logística. La seguridad abarca «No solo de las urnas, sino también seguridad ciudadana».

Receptividad de los Jóvenes y el Fin de Campaña

Consultado sobre la respuesta de los jóvenes ante el nuevo sistema, el Dr. Morán se mostró optimista, destacando la importancia demográfica de este sector en la provincia.

«Los jóvenes son la parte importante de la demografía de la provincia», señaló, aludiendo a que Formosa es una «provincia joven». Respecto al nuevo sistema de votación, indicó que «los chicos están aprendiendo, conociendo… entienden rápido, los chicos entienden fácil, porque para ellos es un sistema nuevo que para ellos es el único».

Finalmente, el Juez Federal recordó las fechas clave del cierre de la campaña: «Viernes 24 finaliza la campaña proselitista». Precisó que «El 24 es el último día de la campaña electoral, sí». Luego, a partir de las 8 de la mañana del sábado, rige el «periodo este que se llama de reflexión para la ciudadanía», durante el cual están «prohibido los la difusión de de encuestas y de realización de actos proselitistas».

El Dr. Morán concluyó con un deseo de cara a los comicios del 26 de octubre: «Siempre sabemos que nuestras elecciones elegir los o las candidatas que nos van a representar en el Congreso Nacional, este 26 de octubre tiene que ser una fiesta de la democracia y del pueblo expresándose en las urnas».