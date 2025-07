La Justicia impide el traslado del mega transformador Guarambaré-Clorinda

Un fallo contundente de la justicia federal de Formosa ha puesto un freno a los planes del Gobierno Nacional de trasladar un megatransformador esencial desde Clorinda a Mendoza, y ha ordenado la reactivación de la interconexión energética Guarambaré-Clorinda.



La noticia fue dada en conferencia de prensa y replicada por el programa radial “Exprés en Radio” de FM VLU 88.5, con la participación del Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, y su secretario letrado, el Dr. José García. Este dictamen es considerado un paso crucial para garantizar el suministro eléctrico ininterrumpido en la provincia y en gran parte de la región NEA.

Un antecedente de apagón

y la importancia de

la conexión con Paraguay

El Dr. Gialluca recordó el apagón nacional de 2019, un Día del Padre en el que todo el país se quedó sin energía, a excepción de Formosa. “Formosa siguió con sus actividades normalmente”, enfatizó Gialluca, explicando que esto fue posible gracias a la interconexión Guarambaré-Clorinda que operaba en ese momento. Sin embargo, lamentó que esta vital conexión dejara de funcionar a fines de ese mismo año.

Desde entonces, la Defensoría del Pueblo, junto a otros organismos provinciales como REFSA y Transnea, han presentado reiterados reclamos al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía de la Nación, sin obtener respuesta. Incluso el propio gobernador, Dr. Gildo Insfrán, gestionó que la provincia se hiciera cargo de la obra, pero sus esfuerzos no prosperaron.

La interconexión Guarambaré-Clorinda es fundamental no solo para Formosa, sino para todo el sistema energético nacional (SADI). Paraguay posee una importante capacidad de exportación de energía, y esta interconexión es clave para inyectar ese flujo al sistema argentino, beneficiando a toda la región del NEA. “Esto beneficia no solamente al norte, sino que también son lugares de generación de energía salvando la distancia así como Yacyretá, también está digamos esta estación de Guarambaré Clorinda que genera energía y digamos da energía al sistema energético nacional”, detalló Gialluca.

Deudas pendientes del

gobierno nacional y

un traslado descabellado

El Defensor del Pueblo denunció que el actual Gobierno Nacional mantiene “deudas pendientes” con Formosa, ya que no se ha realizado ninguna obra de transporte de energía en la provincia. La única obra anunciada, una conexión con Villa Hayes, sería ejecutada por un privado y pagada por los usuarios residenciales, una propuesta que Gialucca calificó de “totalmente descabellada e imposible”.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo, en colaboración con REFSA y Transnea, acudió a la justicia federal. El Dr. García, secretario letrado de la Defensoría, explicó que la preocupación se intensificó al enterarse de que el megatransformador de 150 MW ubicado en Clorinda, crucial para la interconexión Guarambaré-Clorinda, estaba siendo gestionado para su traslado a la provincia de Mendoza. “Sin este elemento no se podía no podía existir esta conexión”, afirmó García, señalando que esta medida sería una “sentencia de muerte” para la interconexión y la posibilidad de contar con energía segura en la provincia.

Un equipo único y una

orden judicial inquebrantable

El Dr. Gialluca subrayó la singularidad del megatransformador, describiéndolo como un equipo “único en el país”, no fácilmente reemplazable en el mercado. Explicó que la provincia de Mendoza, al enfrentar problemas energéticos por cuestiones climáticas, descubrió la existencia de este transformador en Formosa y gestionó su traslado con el Gobierno Nacional, lo que implicaría “nunca más poder tener la posibilidad de la interconexión Guarambaré-Clorinda”.

La justicia, a través del juez de feria Dr. Pablo Morán y el secretario Dr. Germán Sánchez, actuó rápidamente. La orden judicial es clara y contundente: “Ustedes no pueden desguazar, no pueden desarmar, no pueden tocar un tornillo, no pueden tocar un cable, no pueden tocar nada de ese equipo, de ese megatransformador que está concesionado a Transnea”, sentenció Gialluca, refiriéndose a la resolución dirigida a la Secretaría de Energía, Transnea y el Gobierno Nacional.

La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de amparo, priorizando la violación de los derechos de igualdad de los usuarios formoseños y de la región NEA. El fallo no solo impide el traslado del transformador, sino que también ordena la reactivación de la interconexión Guarambaré-Clorinda, lo que garantizaría el flujo de energía necesario para la provincia y la región.

La lucha por la calidad de

vida y la advertencia a futuro

Gialluca destacó que la disponibilidad de energía eléctrica, junto con la transitabilidad segura por las rutas, son dos factores fundamentales que inciden directamente en la calidad de vida de la gente y en la actividad socioeconómica de la provincia. En ese sentido, recordó que la Defensoría del Pueblo también obtuvo recientemente un fallo judicial que obliga al Estado Nacional a reparar y mantener las rutas nacionales en Formosa, afectadas por su mal estado y causantes de numerosos accidentes.

Finalmente, el Defensor del Pueblo advirtió sobre el proceder del actual Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei. Si bien existe una orden judicial firme, Gialucca aseguró que la Defensoría no se quedará de brazos cruzados y presentará las denuncias penales correspondientes por incumplimiento de deberes funcionales públicos en caso de que se intente desmantelar el equipo.

“Si el gobierno nacional el día de mañana decide llevarse ese equipo, desmantelar ese equipo, perjudicar a Formosa, perjudicar no al gobierno de la provincia de Formosa directamente, sino perjudicar directamente al vecino, al usuario”, concluyó.

La importación de energía desde Paraguay a través de la ANDE es una posibilidad real, y el presidente de REFSA, Ing. Fernando De Vido, ya ha realizado las gestiones pertinentes. Sin embargo, Gialluca enfatizó que sin los elementos esenciales como el megatransformador y la interconexión Guarambaré-Clorinda, “no vamos a poder tener nunca un sistema energético confiable y seguro”.