La Justicia investiga casi 500 pensiones por invalidez en Taco Pozo, Chaco

Denunciaron más de 208 pensiones de invalidez en el 2021 y en el 2022 280 casos en una población de 9.500 personas por la intervención de un solo médico en Taco Pozo, Chaco.

FOTO: Fiscal Federal Carlos Amad

El Fiscal Federal Carlos Amad de Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, en comunicación con el Grupo de Medios TVO comentó que «ANSES se va a comunicar con estas personas para corroborar la situación. No creo que dentro de los 208 o 280 personas no haya 1 que no sea».

«El que cobra una pensión por discapacidad y no lo es esta en el horno», aclaró el Fiscal.