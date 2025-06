La Justicia le informó a Migraciones sobre la condena de Cristina Kirchner para evitar una salida del país

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena del caso Vialidad, el juez Jorge Gorini, encargado de ejecutar la pena contra la ex presidenta Cristina Kirchner y los otros ocho acusados, le envió un documento a Migraciones para informar sobre la situación de los condenados.

El objetivo es reforzar los controles para que ninguno de los involucrados que deben cumplir penas efectivas de prisión se escapen del país y consigan entrar a otro con el que Argentina no tenga un tratado de extradición.

Con el informe se refuerzan los controles y se incorporan los nombres de los condenados en las bases de datos de ingresos y salidas del país con información de la situación procesal de la ex presidenta, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

El objetivo de la medida es frenar que alguno salga del país sobre todo hacia lugares con los que no existen tratados de extradición, como en el caso de Cuba, y que se queden allí a la espera de un cambio político o un indulto.

El procedimiento que puso en marcha Gorini se activa cuando hay condenas para evitar fugas. Pero lo cierto es que ahora toma mayor trascendencia porque se trata de una ex presidenta condenada por hechos de corrupción. En el entorno de la ex presidenta sostienen que Cristina Kirchner se mantendrá a derecho y cumplirá su condena.

Lázaro Báez, también condenado, es el único que ya está en prisión por otra causa, la de la Ruta del Dinero K. El miércoles le anularon el beneficio de la prisión domiciliaria que cumplía en El Calafate y fue trasladado a una cárcel de Río Gallegos.

Tras la condena, Gorini puso en marcha una serie de movimientos que van más allá del informe a Migraciones. Les ordenó a todos los condenados que se presenten al quinto día hábil para ser detenidos y además está evaluando si le otorgará la prisión domiciliaria a la ex presidenta.

El pedido para cumplir la pena en el departamento de San José 1111 en el barrio de Constitución aún no está cerrado. Lo presentó el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, apenas se confirmó la sentencia de Vialidad.

Allí planteó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

El juez primero pidió un extenso informe socio ambiental de la propiedad para saber si cumple con los requisitos mínimos para que esté alojada.

El pedido de Beraldi ahora está en manos del fiscal del juicio, Diego Luciani, que tiene tres días para pronunciarse. Luego, volverá al juez Gorini que deberá definir.

Cristina tiene una edad que avalaría la domiciliaria que empieza a regir desde que cumplen 70. Aunque no es el único requisito que se evalúa a la hora de otorgarla. También la buena conducta y que haya estado a derecho durante todo el proceso judicial, entre otros puntos.

En paralelo, el juez le pidió al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que informe los lugares aptos para recibir a la expresidenta. Le explicó que tenga en cuenta que se trata de una figura pública que sufrió un atentado en su contra.

El tribunal, además, rechazó de plano el pedido de la ex presidenta de permanecer en su casa de Constitución hasta que se defina si puede o no cumplir la pena allí. Así tendrá que ir a hasta Comodoro Py el día que la citó el juez para que le tomen las huellas digitales, las fotos de rigor y luego sea enviada a un penal para la revisación médica.