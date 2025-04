La Justicia ordenó a Wanda Nara cerrar sus cuentas en las redes sociales

La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo la mañana de este viernes. A tres semanas de los escandalosos hechos ocurridos en el Chateau Libertador, y mientras se define la revinculación entre el futbolista y sus hijas, el Juzgado Civil N° 106 del Poder Judicial de la Nación aplicó una medida cautelar contra la empresaria. Allí, resolvió suspender por 30 días corridos todas las cuentas de Nara en Instagram, TikTok y Facebook, además de fijar una nueva fecha para la entrega de las niñas.

En diálogo con Teleshow, Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, explicó los motivos de la resolución: “Ya había sido apercibida varias veces por la Justicia, que ahora la sanciona por obstruir el vínculo de las niñas con el papá”, señaló la letrada. “Esta vez no las llevó al psicólogo del Ministerio Público Tutelar ‘porque era el cumpleaños de la hija de Zaira’. Están hartos de que sea una incumplidora serial”, agregó.

Vale recordar que el abogado de la mediática, Nicolás Payarola, explicó que su defendida “tomó una decisión consciente al no alterar las actividades previamente pautadas por sus hijas, con el objetivo de priorizar su bienestar emocional y estabilidad cotidiana.

El documento judicial, fechado el 4 de abril de 2025, señala que la actora (Wanda Nara) incurrió en una nueva desobediencia a una orden judicial previamente consentida, al no garantizar la concurrencia de sus hijas a una instancia de revinculación con su padre, Mauro Icardi.

La nueva resolución sostiene que dicha conducta obstruye el proceso de revinculación paterno-filial, afectando los derechos de las menores, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061.

Por estos motivos, el juzgado dispuso suspender por 30 días corridos todas las cuentas en redes sociales (Instagram, TikTok y Facebook) de Wanda Nara; notificar a las plataformas correspondientes (Meta Platforms Inc. y TikTok Argentina S.A.) para efectivizar la medida remitir nuevamente el expediente a la Justicia Penal para investigar un posible nuevo delito de desobediencia. “La Justicia dispondrá qué sucede si sigue incumpliendo las resoluciones”, concluyó Piro.

Cabe mencionar que el pasado martes, la Justicia había prohibido a Wanda “transmitir, propagar, publicar fotos, videos o cualquier archivo digital de las hijas que tuvo con Mauro Icardi en redes sociales y/o a cualquier otro medio de comunicación”, algo que la empresaria no respetó.

Respecto a la revinculación de Icardi con sus hijas, el tribunal intimó a Wanda a garantizar la concurrencia de las niñas a una nueva audiencia programada por el Ministerio Público Tutelar el 8 de abril de 2025 a las 16:30 horas, bajo apercibimiento de adoptar nuevas medidas.

La fallida instancia

de revinculación

Una sala ambientada para el juego, la contención y el reencuentro emocional permaneció vacía el día que Mauro Icardi esperaba iniciar el proceso de revinculación con sus hijas. La audiencia, organizada por el Ministerio Público Tutelar, tenía como objetivo facilitar el primer acercamiento entre los asistentes sociales y las niñas que comparte con Wanda Nara. Sin embargo, la empresaria decidió no asistir y justificó la ausencia con un motivo familiar: el cumpleaños de su sobrina Malaika, hija de Zaira Nara.

Sobre la decisión que tomó Nara de no asistir a la cita, su abogado aseguró que tomó la decisión consciente al no alterar las actividades previamente pautadas por sus hijas, con el objetivo de priorizar su bienestar emocional y estabilidad cotidiana.