La justicia provincial analizará cada expediente donde participaron los denominados “testigos truchos”

En el marco de la denuncia ante la justicia federal por la repetición de testigos en distintas causas provinciales, la Justicia local evaluará cada expediente donde aparecen los testigos calificados como “truchos” en el informe emitido por el canal TN.

La Fiscal de Primera Instancia Nº 4, Dra. Natalia Tafetani dijo al Grupo de Medios TVO que “en primer término quiero decir que tomé conocimiento del hecho a través de los medios de comunicación y las redes sociales, no tenemos ninguna presentación oficial, tengo entendido que la denuncia se radicó en el Juzgado Federal de la provincia de Formosa”.

“Como siempre ocurre, ante un posible hecho delictivo intervenimos, ayer estuvimos trabajando toda la tarde también con el señor Procurador, analizando y viendo qué lineamientos vamos a seguir”, agregó.

“En principio hay una causa puntual donde estos testigos declararon en sede judicial y veremos en ese marco qué validez y qué consecuencias procesales tienen o no sus dichos, después en general debemos evaluar cada expediente, acá no hay líneas generales ni delitos generales, en cada causa deberemos evaluar cuál va a ser la validez que tenga cada acta, si ellos estuvieron en el lugar, sino como en todos los casos y de todos los testigos que puedan tener intervención o no en una causa judicial, sean o no los testigos, ese es el lineamiento siempre”, dejó en claro Tafetani.

“Lo que se debe establecer sobre todo es respecto al valor probatorio que es algo que se analiza en cada caso y en cada pieza procesal, eso puede tener o no un valor probatorio para el juez y puede o no ser válida el acta de sí misma según reúna los requisitos que establece el código o tenga una carencia o un error en ello, lo que siempre se analiza en todas las causas en esta también se analizará. Puntualmente con lo poco que escuché de la conferencia que brindó la Policía, hay diferentes testigos, una cosa es quien presenció el hecho y otra es quien va a un procedimiento o a simplemente ver cuál es el trabajo que está haciendo la Policía, en algo muy evidente como un accidente de tránsito una cosa es el testigo que vio cómo se produjo el accidente y otra cosa el que se convoca después para que vea que criminalistica está midiendo, cómo quedaron los vehículos, son cosas totalmente diferentes y se evalúan en formosa diferente, acá como en todo veremos cuál es la validez que tienen las actas en cada una de las causas, puntualmente en la que se hicieron públicas por la connotación que llevaban me pude reunir con estas causas, las pude tener como para ir viendo un avance respecto de una investigación a futuro, vamos a ir viendo cada caso puntual”, explicó.

“Tenemos muchísimos expedientes, contamos con expedientes cargados en el sistema de hace muchísimos años atrás entonces poder acceder a cada expediente y evaluar o no si están en cada causa es un trabajo bastante engorroso sobre todo con la vorágine que nosotros tenemos día a día, en cada caso particular se va evaluando y los propios defensores van planteando las cuestiones que ellos plantean como irregulares o no dentro de un expediente, eos se va viendo en cada caso puntual, iremos corroborando si es así el dato, viendo qué participación tuvieron o no, como qué tipo de testigos han intervenido y la validez”, detalló la fiscal.

Aseguró además que “acá hacemos un análisis jurídico completo en un expediente, nada se basa en un solo testigo o en una sola acta, una cosa es un reclamo moral que se pueda hacer o no, con la precisión de cada uno y otra es la seguridad jurídica que es un trabajo nuestro desde el Poder Judicial de poder brindar en cada causa, dentro de lo que es la seguridad jurídica ningún expediente, ninguna sentencia se basa en un hecho aislado, en un solo testimonio o una sola acta, es un análisis conjunto y global de muchos actos procesales que se van produciendo a lo largo de todo el legajo,la seguridad jurídica siempre está en ese sentido, después evaluaremos o no si es una cuestión reprochable si se quiere en la opinión personal de cada uno, pero en principio mientras el acta se haya cumplido con las formalidades de ley y sobre todo que los testigos hayan visto lo que figura en las actas eso es lo importante y se analiza a la luz del cotejo de muchos otros actos procesales que se producen, por ende no es un hecho aislado, no es que salimos a decir que el testigo A vio tal cosa y condenar a esta persona, la seguridad jurídica está garantizada en ese sentido”.

“Puede ser que un testigo haya estado en más de un acta pero acá cada juzgado tiene un cierto número de expedientes, cada fiscal también, por ende no es que me traen 500 expedientes todos juntos para que pueda en un mes decir si era muy evidente esto o no, ya las cuestiones en lo que compete a la actividad policial ya han dado las explicaciones las personas encargadas de eso, sí es desde el punto de vista jurídico y judicial desde donde debemos dar respuestas. No es que estamos iniciando una investigación a salir a determinar nada, sino que analizar en las causas concretas cuál es la validez que tienen, como en cualquier otro hecho, esto por ahí toma una connotación pública por el contexto que tiene pero este trabajo se hizo siempre, en cada expediente que toma estado público o no se ponderan los testimonios y la veracidad de los testigos, si vieron lo que dicen las actas, ese es trabajo de todos los días para nosotros, lo que estamos haciendo no es nada nuevo y no es una investigación especial al respecto, sí analizar las causas denunciadas públicamente, ver el contexto que tienen, la validez de su testimonio, como lo hacemos todos los días”, finalizó la fiscal.

