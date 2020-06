La Justicia provincial retomó la actividad y la próxima semana comenzará la atención

Compartir

Ayer, el Poder Judicial de la provincia de Formosa retomó la actividad normal tras la acordada Nº 3051 del Superior Tribunal de Justicia, que puso fin a la feria extraordinaria.

Al respecto, el presidente del STJ, el doctor Marcos Bruno Quinteros, afirmó que en su totalidad los trabajadores judiciales regresaron a sus tareas, excepto las personas con factores de riesgo que hayan cumplido 60 años en adelante.

No obstante, aclaró que estos tres días se utilizarán para realizar un entrenamiento del sistema de atención, ya que se deben respetar las medidas sanitarias preventivas previstas en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Estamos volviendo a la actividad con grupos conformados por los agentes que todavía estaban inactivos y grupos que ya venían trabajando en la feria judicial que eran aproximadamente el 30%”, dijo el presidente del máximo tribunal de justicia de la provincia de Formosa, Marcos Bruno Quinteros informando al mismo tiempo que la atención comenzará el próximo lunes 22 de junio en las tres circunscripciones judiciales.

Explicó el magistrado que se conformaron grupos de tal manera que intervengan junto a sus superiores unas doce o trece personas, siendo la medida central respetar el distanciamiento social que dictó el DNU nacional, que incluyó a la provincia de Formosa y permitió el reinicio de la actividad judicial. Por ello, estos tres días se utilizarán para que el personal judicial haga un entrenamiento de las pautas a seguir en la atención en todos los juzgados de la provincia.

La atención en todos los casos será de lunes a viernes, por la mañana de 8 a 12 horas y por la tarde de 13.30 a 17.30 horas, respetando los cuidados que exige la pandemia de coronavirus. “Las personas tendrán que asistir con un turno programado en un horario determinado y serán atendidas en los juzgados de a dos personas, previo a haber pasado la primera línea de atención que determina si está en condiciones: en relación a la temperatura corporal, si está en el listado y si ha venido en el horario convenido”, detalló.

En tanto, con relación a la presentación de los escritos en soporte papel, “los trabajadores judiciales una vez que reciben los escritos tendrán que dejarlo por 48 horas en un lugar definido siendo otra medida sanitaria que está prevista”, dijo.

Por otro lado, puso de relieve el presidente del STJ, que “la Justicia provincial nunca dejó de tener actividad, sino que la actividad estuvo acotada a los casos urgentes”, agregando que luego, a pesar de la feria judicial se fueron ampliando los servicios de atención por medio de la utilización de las herramientas tecnológicas.

Sobre ese punto, citó que en el caso de la presentación de las demandas se hicieron a través del correo electrónico, “así los abogados que tenían en carpeta empezar una demanda judicial podían hacerlo a través del sistema “Jitsi”, marcando el doctor Quinteros que dicha plataforma de videoconferencia también permitió la realización de los juicios abreviados, las audiencias indagatorias y en materia criminal se fueron atendiendo todos los expedientes y sumarios de personas detenidas y privadas de su libertad.

Y ahora, “lo que hacemos es traer al resto de la estructura judicial que no estaba trabajando, excluyendo a los grupos de riesgo, para tratar de ampliar el servicio de justicia a través de una mayor oferta que signifique atender todos los casos, no solamente los que habilitaba la feria”.

Otro aspecto al que hizo mención el doctor Quinteros, fue sobre cómo continuarán los juicios, afirmando que “vamos a tratar de aplicar toda la tecnología que ya se venía desarrollando y además tratar de usar el ingenio para que todas las audiencias que no se pudieron realizar, como ser las intercausas y del sistema de oralidad tanto Penal como Civil se puedan realizar a través del sistema “Jitsi” y “Zoom”. Y añadió que de llegar a presentarse inconvenientes o problemas con los sistemas se tratará de ir solucionando en la medida de lo posible, ya que el principal objetivo es que en las audiencias no haya aglomeración de gente.

Seguidamente, el magistrado dio detalles sobre el mecanismo para la presentación de una demanda en este contexto de pandemia. “En el caso de iniciar una demanda tiene que ir a la Mesa General de Entrada, más la oferta de pruebas. Luego esa Mesa es la que determina el juzgado donde se va a distribuir la causa interpuesta”, sostuvo, para luego aclarar que en el caso de tratarse de una causa que ya fue radicado en un juzgado se tiene que pedir un turno ingresando a la página oficial del Poder Judicial www.jusformosa.gov.ar , y allí al juzgado correspondiente.

Por último, sobre los planteos de algunos gremios, que salieron a cuestionar el reinicio a la normalidad de la justicia provincial, el presidente del STJ, respondió que “la actual situación de la provincia con relación a los casos confirmados de COVID-19, no cambia lo que se definió en la Acordada 3051, ya que no hay circulación viral en Formosa”.

Destacando, el doctor Marcos Bruno Quinteros que “el sistema de salud de la provincia funcionó de la manera que estaba prevista”. Ya que consideró que “aquellas personas que venían de otros lugares, posiblemente podían estar infectadas con el virus, por ello se adoptó la medida de que cumplan un aislamiento en un centro de alojamiento preventivo y de esa manera no permitir el contacto con la comunidad. Si eso sigue ocurriendo, no vemos porque el resto de la comunidad no pueda volver a la normalidad”.