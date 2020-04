«La Justicia y la Legislatura son poderes del Estado que no pueden estar paralizados»

Compartir

El presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández volvió a reclamar al gobierno provincial que gestione con los otros poderes del estado un plan de normalización y funcionamiento coordinado, con estrictas medidas de prevención, pero que no continúe el párate institucional de tener anulados al poder legislativo y judicial.

«Hemos ofrecido al gobierno colaboración y disposición, para avanzar juntos en esta lucha, y que esté abierto al diálogo para trabajar en medidas que a la par de proteger la salud de todos, nos permitan planificar urgente en medidas económicas y en lo institucional, no tuvimos respuestas, igual seguimos insistiendo y estamos a disposición», dijo.

Expuso que «somos conscientes de la necesidad de protegernos entre todos, pero eso no convalida tener frenados el funcionamiento de los poderes del estado. Hay actividades exceptuadas que todos los días se organizan para trabajar con todas las medidas de protección que exige esta pandemia; con mayor razón debe haber una planificación que encienda el motor de los poderes del estado, no hay razón para mantenerlos bajo llave, como es la realidad institucional hoy, el judicial en feria y el legislativo anulado, que a su vez constituye el único poder articulado que tiene representación de las minorías».

Aseveró Hernández que «de la misma manera que lo deben hacer los Concejos deliberantes en los municipios. Deben funcionar, con estrictas medidas protección, pero no pueden estar cerrados».

«Hoy estamos gobernados por un consejo de emergencia, que se maneja con partes diarios, y nada ni nadie puede ofrecer soluciones ni propuestas, y a cualquier consulta, se responde con chicanas, agravios o ninguneo, prensa, partidos políticos, representantes del pueblo, empresarios, cámaras u organizaciones no gubernamentales, son ignorados por completo».

«La emergencia no es sinónimo de negación de las instituciones de la democracia. La justicia y la legislatura son actividades esenciales y hay que encontrar las formas, los caminos y las medidas para garantizar su funcionamiento», dejó en claro.

Medidas económicas urgentes

En el mismo sentido, pidió nuevamente al gobierno diseñar medidas que unidas a los anuncios del estado nacional, protejan a las empresas, pymes, comercios, cuentapropistas que están quebrando, y a su vez poniendo en peligro las fuentes de trabajo del sector privado, y que quedan afuera también de los créditos y anuncios del gobierno nacional, hay que trabajar con la realidad de pymes formoseñas que chocan contra requisitos excluyentes, y ahí es donde debe estar el estado, con el Fonfipro y cogestionando con el Banco de Formosa para facilitar el ingreso de quienes están hoy acorralados entre las medidas y la falta de respuestas oficiales.