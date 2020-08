La Juventud PRO de Formosa repudió el accionar de la Policía contra joven detenido

Compartir

Desde la Juventud PRO Formosa repudiaron “de manera enfática el actuar policial contra un joven conciudadano quien fue esposado y detenido por más de dos horas en la Comisaría Tercera de nuestra ciudad por el simple de haber de haber cuestionado el operativo que pretendía llevar adelante un grupo de funcionarios policiales y haberles señalado que no llevaban puesto barbijos, y que ante tan demostraron de incongruencia en el proceder, no tuvieron mejor idea que responder de manera autoritaria, avasallante y reprochable”-

En ese marco, manifestaron repudiar “que el Ministro apruebe esta forma de proceder. Cuestionamos la formación que se recibe en la Escuela de Formación Policial”.

A su vez celebraron “la actitud tomada por nuestro par, quien deja en evidencia que ya no somos una juventud sumisa y cabizbaja, que queremos hacer respetar nuestros derechos y hacemos ver lo desprolijos que pueden llegar a ser quienes se atribuyen el deber de cuidarnos”.

“Dejamos en claro que siempre realzamos el trabajo que hace la Policía de la provincia cuando esto se traduce en velar por la seguridad de todos, pero la nobleza nos obliga a denunciar y rechazar estas prácticas de corte autoritaria; deben recordar que los elementos otorgados para el cumplimiento de su deber como el arma y esposas, entre otros, es para combatir la delincuencia y no para amedrentar a las personas”.

“Resulta triste que este actuar sin ninguna justificación legitima ni legal, pues no existió comisión de delito, sea celebrada por las autoridades provinciales de primer nivel”.

En ese sentido, Macarena Depetro, Presidenta de la Juventud PRO de Formosa capital, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó lo ocurrido días atrás con la detención del muchacho.

“Es de público conocimiento lo sucedido, repudiamos ese accionar ya que el funcionario tuvo una actitud repudiable. No es la primera vez que sucede, no es que todos actúen de la misma manera, pero vemos que se está haciendo costumbre, ellos están para cuidarnos y no para maltratarnos”, expresó.

“Sucede a nivel nacional, pero mucho más profundo a nivel provincial donde avasallan los derechos individuales de nosotros”, denunció.

“Repudiamos categóricamente lo que dijo el ministro González porque avala el abuso de autoridad”, finalizó.