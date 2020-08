La Juventud Radical de Clorinda solicita que se busquen los mecanismos para reabrir canchas de fútbol 5 y gimnasios

Compartir

Jóvenes radicales de Clorinda, ante la inactividad de canchas de fútbol 5 y gimnasios en la ciudad hace más de cien días, piden que se tomen todos los recaudos necesarios para que estas actividades se retomen, con todos los protocolos sanitarios debidos.

“Ya no aguantan más, es necesario que las autoridades le den un poco de oxígeno a estos rubros, desde marzo no pueden trabajar normalmente”, expresó Agustín Cantero, presidente de la Juventud Radical Clorinda.

Habló sobre la importancia de estos espacios donde sostuvo que “el deporte y el esparcimiento son cuestiones muy importantes para los jóvenes y las personas en general, luego de estos tiempos de encierro. Tenemos que garantizarles a los jóvenes que puedan tener su espacio de recreación, antes de que estén en cualquier otra cosa”.

“Con el tema de los gimnasios, espero que las autoridades locales no estén esperando a que pongan en ventas las máquinas o cierren definitivamente sus locales, como ya sucede en Formosa capital y como en Clorinda ya sucedió con muchos en el rubro gastronómicos”, describió Cantero.

Comentó sobre las experiencias en otras provincias. “La idea de reactivar estos espacios ya se concretó hace varios meses en otras provincias, en Salta se mantuvieron las mismas reglas de siempre, lo que cambia es lo que lo rodea, la forma de ingresos, el uso de barbijo antes y después y la prohibición de permanencia en el predio sin respetar la distancia social y con un máximo de diez personas”, aseveró.

“En una provincia sin circulación viral esperemos que el gobierno provincial y municipal sean consecuentes con lo que pasa en la calle y apoyen en este momento duro y den el visto bueno para que esta gente pueda trabajar”, cerró diciendo el mismo.