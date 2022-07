La Juventud Radical Evolución se expresó ante la creación de Universidad Provincial

Compartir

Militantes Juventud Radical Evolución, mediante comunicado expresaron sus ideas ante la creación de la Universidad Pública Provincial que impulsa el gobierno.

El comunicado que se titula «Una universidad: varios interrogantes» reza lo siguiente:

«El proyecto de la creación de la Universidad Pública Provincial, que tomara estado público luego de declaraciones del gobernador, ya pasó por la legislatura y después de un trámite súper exprés fue aprobada por unanimidad.

Desde la Juventud Radical Evolución vemos con buenos ojos de que se ponga en debate la cuestión de la educación y de más oportunidades para los jóvenes, pero queremos que las cosas se hagan bien, no entre gallos y media noche, ni con grandes rasgos de improvisación.

La cuestión de la educación pública amerita ser tratada con seriedad, sin sesgos ideológicos, escuchando a los estudiantes, docentes, gremios, especialistas. De ninguna manera puede ser a las apuradas, ni mucho menos por «caprichos políticos».

El gobierno de Gildo Insfrán tiene una gran deuda con los jóvenes formoseños, hasta ahora la principal política pública para las nuevas generaciones ha sido la terminal de ómnibus, donde los obligan a buscar un futuro mejor lejos del suelo que los vio nacer. Celebramos que empiecen a tocarse estos temas, pero queremos seriedad, no ‘unidades básicas del modelo formoseño’ como lo dijera un ex ministro, no queremos que a los docentes que manifiesten sus opiniones se los trate de ‘víboras’, como ya lo han hecho y para poder afrontar este debate con seriedad es bueno que se pongan a analizar lo que han hecho estos años y haya una conducta diferente.

Si se lleva adelante este proyecto queremos que se respete el principio de autonomía universitaria, tal como se ha logrado en la Reforma Universitaria de 1918 y que le aporta los principios de educación pública, laica, gratuita y co-gonernada. Democracia universitaria, para definirlo en una frase, no ideologización partidaria de la conducción y el gobierno de la misma.

Si repetimos los mismos errores del pasado, si caminamos los mismos caminos como hasta hoy, difícilmente podamos ver mejores o distintos resultados.

Educación es igualdad de oportunidades, es búsqueda de un futuro mejor, es libertad: es lo que necesitamos para avanzar a una provincia mejor para todos, esa debe ser la dirección».

Dicho comunicado fue acompañado por la firma de Agustín Cantero, Montserrat Zarate, David Zaquelli, Rita Lee, Jonathan Giménez Cáneva, Ramón Filliez.

