La lapidaria frase de Brian Cox sobre Johnny Depp: «Está muy sobrevalorado»

El actor Brian Cox, uno de los protagonistas de la exitosa serie “Succession”, habla de todo en su libro de memorias, “Putting the Rabbit in the Hat” (Poniento el conejo en el sombrero) y no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre estrellas de Hollwyood como Johnny Depp y Edward Norton.

“Habría sido una máquina de hacer dinero, pero de todos los personajes en la película era el más ingrato”, escribió Cox, de 75 años, sobre rechazar su papel en la franquicia de “Piratas del Caribe”, que finalmente fue para Jonathan Pryce. “Además, hubiera terminado haciéndolo película tras película y perdiendo todas las cosas buenas que he hecho”.

En los extractos obtenidos por la revista estadounidense GQ, Cox señala: “Otra cosa sobre ‘Piratas del Caribe’ es que es básicamente el show de Johnny Depp como Jack Sparrow, y Depp es muy exagerado, está tan sobrevalorado”.

“Piensa en ‘El joven manos de tijera’. Seamos realistas, si vienes con manos así, maquillaje pálido y con cicatrices, no tienes que hacer nada. Y no lo hizo. Y posteriormente, ha hecho aún menos”, sentenció el actor en su publicación.

El ganador del Globo de Oro continuó sugiriendo que el poder de estrella de Depp se está atenuando lentamente debido al caso de violencia en su contra por su ex Amber Heard. “Pero la gente lo ama. O lo amaban. Ya no les gusta tanto en estos días, por supuesto”.

Cox también se tomó el tiempo para elogiar al director Spike Lee, quien, según la estrella, puso al actor Edward Norton “en su lugar” mientras filmaba “25th Hour” de 2002.

“Ed Norton estaba en la película y es un buen muchacho, pero es un poco molesto porque se imagina a sí mismo como un escritor y director”, escribió Cox sin filtro.

“Él y yo teníamos esta escena ambientada en el bar propiedad de mi personaje. Spike lo arregló impecablemente, pero Ed entró y dijo: ‘He trabajado un poco en el guion y tengo algunas ideas y me gustaría que pensaras en ellas’. He reescrito algunas cosas allí…”, recordó el actor sobre la situación entre el director y Norton. “Spike le dijo: ‘Oh, bien, déjame ver’. Echó un vistazo a las notas de Ed y luego dijo: ‘Bueno, eso es muy interesante. Está bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es…’ y puso a Ed muy firmemente en su lugar”.

Norton es conocido en la industria por apropiarse de los proyectos en los que trabaja. Todo debe pasar por él primero, dicen. En “American History X” editó sus escenas y se presentó en el rodaje de “El dragón rojo” con su texto reescrito. Tras dar vida a Hulk en la película de Louis Leterrier en 2008 todo parecía indicar que el actor recuperaría a su personaje en “Los Vengadores” (2012) pero finalmente se quedó fuera, según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, preferían buscar a un actor que mostrara un “espíritu colaborativo”.

El guionista Zack Penn filtró a la prensa que el intérprete estadounidense tenía una forma “inusual” de trabajar: cambiaba las escenas en el momento de filmarlas o hacía largos ejercicios de preparación. No obstante, pese a sus esfuerzos por mejor la historia y sus personajes, el filme fue uno de los grandes fracasos de Norton en la pantalla grande. La experiencia en el rodaje, con continuos tires y aflojes por parte del actor para cambiar diálogos y tono de la película, provocaron que fuera sustituido por Mark Ruffalo.

Tiempo después, el nominado al Oscar dijo que sintió engañado porque Marvel cambió todo lo que le habían prometido. Él quería una película oscura estilo la trilogía de “Batman” de Christopher Nolan y pensaba que el estudio quería lo mismo. Pero no era la primera vez que el actor cruzaba ciertos límites. Por opinar todo el tiempo en la lectura de guion de “Cuestión de Honor” Nick Nolte terminó dejando el proyecto. “Interrumpía y no dejaba de indicarnos a los demás actores cómo debíamos interpretar nuestros personajes”.

Cox estuvo a punto de convertirse en Robert Baratheon en “Game Of Thrones”, pero rechazó el papel. En su libro autobiográfico, “Putting the Rabbit in the Hat”, el actor explica por qué se negó participar en la exitosa serie de HBO.

“Sé muy poco sobre ‘Game of Thrones’, así que no puedo decir si era un personaje importante o no, y no voy a buscarlo en Google por si lo era, porque lo rechacé,” señaló. “¿Por qué? Bueno, ‘Game of Thrones se convirtió en un gran éxito y todos los involucrados ganaron una gran fortuna, desde luego. Pero cuando se me ofreció originalmente, digamos que el dinero no era tan bueno”.

“Además, me iban a matar bastante pronto, por lo que no habría tenido ninguno de los beneficios de los efectos a largo plazo de una serie exitosa en la que tu salario aumenta con cada temporada que pasa. Así que lo rechacé, y Mark Addy fue corneado por el jabalí en mi lugar. (Mentí. Lo busqué en Google)”, añadió.

Pero “Game of Thonres” no fue la única gran superproducción en la que Brian Cox estuvo cerca de participar. “Sobre Harry Potter también me preguntan. Harry f-cking Potter. Creo que el papel que podría haber interpretado era el que obtuvo Brendan Gleeson, pero Brendan estaba más de moda que yo en ese momento, y así es como funciona mi negocio, así que lo consiguió”, afirmó.

