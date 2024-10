La Legislatura aprobó el proyecto de reforma de la Constitución Provincial

Luego de una sesión que duró más de tres horas y sin el voto de la oposición la Legislatura provincial aprobó la reforma constitucional. Durante el debate hubo fuertes cruces entre los legisladores que componen el honorable cuerpo. Ahora, el gobernador de Formosa Dr. Gildo Insfrán tendrá que llamar a elección para elegir a los 30 constituyentes que votarán por cada una de las modificaciones.

El proyecto aprobado

Este proyecto, expediente N°171/2024, fue elevado por el ejecutivo provincial a la cámara legislativa local y obtuvo dictamen favorable en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, razón por la cual se trató este jueves.

El vicegobernador y presidente nato de la Honorable Legislatura Provincial, Eber Solís, consideró a la sesión como “ordenada, correcta y en regla”.

A su vez, destacó “la decisión que ha tomado la Legislatura de Formosa de acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo” y marcó que ahora “el pueblo de Formosa va a decidir qué Constitución quiere o cuál no quiere”.

Asimismo, el Vicegobernador subrayó que “como siempre ha quedado en evidencia la oposición de Formosa, que ha votado en contra, porque le tienen miedo al pueblo”.

Respecto a las advertencias de los bloques minoritarios sobre que “saldrán a las calles” a militar en contra de esta reforma, sostuvo que “las pocas veces que pudieron hacer algo, lo hicieron en contra del pueblo y más aún hoy que la oposición de Formosa es la misma que gobierna la Nación con las políticas de Milei (Javier)”.

Vera

Por su parte, el diputado justicialista y miembro informante de este proyecto, Rodrigo Vera, consideró una “sesión histórica” la de este jueves porque “ejercimos una facultad que la Constitución le brinda a la Legislatura, que es sancionar una ley que declara la necesidad de reforma total de ella”.

Recordó que fue a partir de un proyecto enviado por el gobernador Gildo Insfrán, que busca ampliar la discusión de todos los temas “que están previstos en nuestra Carta Magna, y en donde el pueblo formoseño va a ser protagonista votando y eligiendo sus convencionales constituyentes”.

“Esto nos va a permitir a nosotros tener una Constitución adaptada a estos tiempos, a los desafíos que tenemos en la provincia y en el país en este momento y que nos permitirá diseñar la Formosa del futuro”, valoró.

Argumentos inentendibles

En otro punto, Vera criticó la postura de la oposición “porque como siempre dice una cosa y hace otra”, ya que “durante años estuvieron pidiendo una ley como esta”, sin embargo, cuando llegó el momento de tratar un proyecto de este tipo, que “encima es amplia y permite la discusión de todos los temas, terminaron votando todos en contra y con argumentos que realmente costó mucho poder entenderlos”.

“Pero en el fondo también hay una gran falta de respeto a la voluntad del pueblo formoseño porque todas las esperanzas de los legisladores opositores están puestas para que desde Buenos Aires decidan los destinos de Formosa, ya sea pidiendo la intervención de la provincia o que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida quién tiene que ser el futuro gobernador”, ahondó.

Mientras que, por el contrario, “nosotros consideramos que el pueblo formoseño es dueño y artífice de su propio destino. Tiene el derecho de poder elegir y regirse por su propia Constitución y sus propias instituciones”.

“A partir de la aprobación, hay un plazo de 12 meses en el cual el gobernador Insfrán puede llamar a elecciones para convencionales constituyentes, que serán 30 los que se elegirán y tendrán un plazo máximo de tres meses para realizar su trabajo en un proceso muy transparente”, cerró.

La oposición

Durante su alocución, Enrique Ramírez del PRO dijo que “como legisladores provinciales tenemos que traer nuestra carta magna al Siglo XXI y es con artículos de vanguardia, sin el artículo 132. Es la sociedad la que va a terminar eligiendo, nosotros acá vamos a sacar una ley pero no existe la necesidad de que se reforme nuestra constitución como dice el proyecto; se va a llamar a elecciones y cada uno de los formoseños va a tener una opción muy clara, de seguir con la Constitución de Insfrán, o tener una Constitución que realmente elimine el artículo 132, que le otorgue el poder a quien le tenga que otorgar. Va a ser la ciudadanía con su voto la que va a elegir a sus constitucionales constituyentes y a partir de ahí puede haber un quiebre para siempre de nuestra provincia o no”.

Por su lado, la diputada del Partido Libertad, Trabajo y Progreso, Emilia Maciel asintió que “este proyecto de reforma responde al único interés personal de Gildo Insfrán y no a una necesidad del pueblo formoseño, este gobierno no tiene legitimidad para solicitar esta reforma y no por la voluntad popular, sino por la circunstancia en la que se encuentran hoy debido a las diferentes presentaciones de la oposición en la Corte Suprema de Justicia”.

“Este proyecto no fue consensuado ni elaborado, fue simplemente un proyecto nuevamente redactado a capricho y antojo de Gildo Insfrán”, sentenció y dejó en claro que “no voy a ser garante de esa impunidad, no quiero que Formosa se convierta en una Venezuela”.

A su turno, la diputada Mara Amarilla del PRO, acotó que el miembro informante de la iniciativa “en ningún momento de su exposición hizo alusión a que la única importancia que tiene este proyecto es de reformar un artículo que va a favorecer al Mandatario para que se extienda en el poder; y esto habla una vez más de lo dañina que es la perpetuidad en el poder”.

“Tenemos a una persona enferma de poder que desde 1991 viene manejando con artilugios y manipulación las leyes y a las personas que las han acompañado como cómplices en diferentes motivos. la no alternancia genera estas cosas, el poder vuelve adicta a la gente y no lo digo solo por el primer mandatario”, afirmó.

En esta línea, la radical Carla Zaiser se refirió a la transparencia explicando que “justamente en uno de los fundamentos del proyecto figural la transparencia , de eso no podemos hablar en la Cámara, también hablamos de la globalización, de la tecnología, de la actualización y en esta Cámara no se transmiten las sesiones, es decir, que estamos sesionando a espaldas de la sociedad. Desde hace muchísimo tiempo pedimos esta transparencia que no la tenemos”.

Seguidamente, la diputada de Nuevo País Gabriela Neme dijo que buscando la perpetuidad, la impunidad y el control total de Insfran se aprobó la reforma constitucional. Llamó a no perder las esperanzas, no podrán contra la justicia e instó a seguir luchando por una “Formosa libre”.

Por su lado Miguel Montoya de la UCR calificó la iniciativa como un “mamarracho” y que “es una farsa para eternizar a Insfrán”.

“Es una reacción del poder que se ve acorralado por una posible resolución de la Corte Suprema que les diga hasta acá y basta”, indicó.

Para el legislador, el tratamiento fue “poco serio y una subestimación a todo el sistema institucional y judicial argentino, pero sobre todo una enorme subestimación a la inteligencia de los formoseños que realmente asombra”.

“Sin embargo, el oficialismo no sabe cómo termina la película, porque hacen una pésima lectura de la realidad y de los cambios que se dieron en la Argentina”, advirtió. “Esta reforma que pretenden sancionar tiene un único objetivo y es consolidar los privilegios de la verdadera casta del modelo formoseño”, aseguró.

“Los hombres y mujeres del radicalismo desde mañana mismo no vamos a descansar un solo minuto para contarles la verdad a los formoseños y capitalizar la necesidad de un cambio en Formosa”, anunció.

Asimismo, en el encendido debate, la diputada radical Agostina Villaggi rechazó enérgicamente la reforma constitucional integral promovida por el gobernador Gildo Insfrán. Según Villaggi, la verdadera intención detrás de la reforma es burlar el fallo inminente de la Corte Suprema de Justicia que podría declarar inconstitucional la reelección indefinida, permitiendo a Insfrán aferrarse al poder.

Durante su intervención, fue contundente al señalar que el proyecto de reforma es una «mentira» y que el oficialismo, bajo la excusa de incorporar derechos de tercera generación, sólo busca garantizar uno o dos mandatos más para Insfrán. «Nos dicen que hay derechos que aún faltan, pero sabemos que la verdadera intención es perpetuar a una figura política que ya lleva 40 años controlando la provincia”, expresó con firmeza.

Además, no se limitó a criticar el contenido de la reforma, sino que denunció las graves carencias que sufre el interior provincial bajo el actual modelo de gobierno. “La gente en el interior tiene hambre de agua. El sistema de salud es decadente, y las obras en las rutas hacen que transitarlas sea peligrosas. Ese es el verdadero relato del modelo de Insfrán”, subrayó.

La diputada radical también recordó que la Constitución provincial fue reformada por última vez en 2003, una carta magna joven que consagró derechos de vanguardia, pero que, según ella, ha sido convertida en «letra muerta» por un sistema que favorece la perpetuación del poder. “El problema no es que falten derechos, el problema es que el poder se ha corrompido bajo un sistema que no permite la alternancia ni la renovación”, afirmó.

En un momento crucial de su intervención, Villaggi lanzó una pregunta retórica dirigida al oficialismo: “¿En serio creen que con este proyecto van a frenar el fallo de la Corte?” Y agregó con seguridad: “Va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que diga cómo ocho mandatos en una provincia vulneran el principio republicano de gobierno”. Esta declaración dejó en claro que la diputada confía en que el máximo tribunal pondrá un límite a la reelección indefinida en Formosa, lo que podría redefinir el futuro político de la provincia.