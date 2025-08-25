La Libertad Avanza capacitará sobre la implementación de la Boleta Única

El dirigente de La Libertad Avanza, Cristian Castellano, anunció que el espacio político comenzará en septiembre una serie de charlas y capacitaciones destinadas a informar a la ciudadanía sobre el uso de la Boleta Única Papel, sistema con el cual se llevarán a cabo las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

“Es necesario que los ciudadanos de nuestra provincia tengan pleno conocimiento de los diferentes aspectos que caracterizan a este sistema de sufragio, de manera tal de garantizar la libertad plena de los mismos a la hora de votar”, expresó Castellano.

La iniciativa prevé encuentros abiertos al público que se realizarán en distintos puntos del territorio provincial. El cronograma con fechas, horarios y lugares será difundido en los próximos días.

“De esta manera, renovamos nuestro compromiso con los idearios de libertad y la defensa del sistema republicano, al brindarle herramientas necesarias a la gente para elegir libremente a sus representantes”, remarcó el referente libertario.

Castellano también destacó la importancia del nuevo sistema electoral al considerar que la implementación de la Boleta Única Papel representa “un avance significativo que permitirá dejar atrás un sistema anacrónico, representativo de la casta política que fundió a nuestro país”.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Formosa, Esteban López Tozzi, recepcionó de manera positiva la iniciativa, valorando su alcance pedagógico y su aporte a la transparencia y el empoderamiento ciudadano de cara a los próximos comicios.