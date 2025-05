La Libertad Avanza ganó en Buenos Aires y el PRO quedó tercero luego de gobernar 18 años la Ciudad

La Libertad Avanza ganó las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos oficiales -99,20%- mesas escrutadas-, la lista del presidente Javier Milei, encabezada por su vocero, Manuel Adorni, alcanzó el 30,13% de los votos. En segundo lugar quedó el peronismo, que apostó por Leandro Santoro, con el 27,34 por ciento. El PRO, que tuvo a la diputada nacional Silvia Lospennato como figura principal, terminó tercero, muy lejos de los dos primeros lugares, con 15,93 por ciento.

La participación electoral fue la más baja en 28 años: 53,32 por ciento.

La información oficial marcó una derrota dura para el PRO y para su presidente, Mauricio Macri, que participó activamente de la campaña.

La primera victoria en CABA del PRO había sido en 2005, cuando Marcos Peña ganó las elecciones legislativas “colgado” a la boleta que encabezó Macri como postulante a diputado nacional. Dos años más tarde, en 2007, el sello ganó las elecciones por la jefatura de Gobierno de la Ciudad, distrito que gobierna hace 18 años ininterrumpidamente.

El resultado también es leído como un traspié del jefe de Gobierno actual, Jorge Macri, que decidió desdoblar los comicios para municipalizar el debate y conservar la hegemonía en el distrito. Además, lo obliga a revisar su gestión, que fue muy criticada durante la campaña.

Tal fue el grado del fracaso electoral, que el PRO no ganó en ninguna de las 15 comunas de la Capital Federal.

El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, terminó cuarto con el 8,08% de los votos y aseguró su ingreso y el de Guadalupe Tagliaferri a la Legislatura. Además, Emmanuel Ferrario, tercero en su lista, mantendrá la banca que ocupa actualmente.

Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, con el 3,16%, también ingresará al recinto legislativo.

A partir del sexto lugar se suceden otras listas con menos del 3% de los votos, cuyos integrantes no ingresarán a la Legislatura: Ramiro Marra (2,62%), Paula Oliveto (2,50%), Lula Levy (2,31%), Alejandro Kim (2,03%) y Ricardo Caruso Lombardi (1,67%).

Los otros 7 postulantes que se presentaron en las elecciones (Yamil Santoro, Juan Manuel Abal Medina, Federico Winokour, Eva Koutsovitis, Mila Zurbriggen, César Biondini y Marcelo Peretta) no superan el 1 por ciento.

El 1,90% de los electores votaron en blanco.

Con la música de Rocky, Manuel Adorni salió a escena en el búnker libertario a las 20:41. Luego de ser presentado por el presidente Javier Milei, el gran ganador de la noche aseguró: “Lo que uno tiene que hacer en estos grandes momentos es agradecer primero a la familia, que son los primeros responsables de que todo esto pueda ocurrir, al medio millón de porteños que nos acompañaron, a toda la militancia, a todos los fiscales que no cobraron un solo peso para hacer esto realidad, a todo este gabinete maravilloso que se ha puesto al hombre la campaña y no dejó de brindarme su apoyo”.

“A Karina Milei, la hacedora de estos milagros”, continuó el vocero presidencial. “Y por supuesto: al Presidente de la Nación por su respaldo de siempre, el respaldo que le da al Gobierno, el respaldo que me dio a mí en la campaña y el acompañamiento que nos hace permanentemente; gracias señor Presidente”, agregó.

Adorni evaluó que la de hoy no fue solamente una elección local. Fue una votación en la que se eligió entre dos modelos y muchos no supieron verlo, insistió. “Y la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante”, dijo.

Y completó: “Hoy ganó la Libertad; una vez más”.

Silvia Lospennato, cabeza de lista del PRO, admitió rápidamente la derrota al reconocer que los resultados no fueron los esperados. Luego elevó un mensaje para que la ciudadanía esté en alerta frente a posibles hechos de corrupción. “Estén atentos”, dijo.

Leandro Santoro, que llegó a la elección como el favorito de los encuestadores, habló a las 19:49.

“Hoy se cerró el ciclo del abandono y es importante poner en contexto que el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños. A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos en un contexto muy adverso en el que parece que está permitido cualquier cosa”, aseguró.

“Una declaración de principios: si la crueldad se puso de moda, no cuenten con nosotros; entendemos la importancia del resultado de las urnas y también entendemos los principios que llevaron a comprometernos políticamente y esos principios van a orientar nuestra acción política, de ninguna manera vamos a bajar las banderas”, cerró.

A las 20, Rodríguez Larreta celebró su desempeño. “Hace dos meses les dije que volvía e invitamos a todos; bueno, cumplimos, volvimos y acá estamos”, lanzó.

“Los porteños confirmaron lo que me venían diciendo en los barrios, que la Ciudad está mal y que la gestión de Jorge Macri es mala”, arremetió, confirmando una vez más que su intención es volver a la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2027.