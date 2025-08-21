La Libertad Avanza se divide: Nace el bloque «Coherencia» en el Congreso Nacional

El oficialismo sufrió un duro revés legislativo este miércoles, cuando el bloque de La Libertad Avanza (LLA) se fracturó en plena sesión en la Cámara de Diputados. Cuatro legisladores, tres de ellos provenientes de la bancada oficialista, conformaron un nuevo espacio que han bautizado como «Coherencia». Este quiebre se produce en un momento de alta tensión política y pone de manifiesto las profundas diferencias internas que atraviesa el partido del Presidente Javier Milei.

La decisión de los diputados Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González de abandonar LLA se precipitó tras su voto en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este gesto, interpretado como un acto de disidencia y un quiebre en la disciplina del bloque, marcó el punto de no retorno para los legisladores, quienes decidieron tomar un camino independiente.

A este nuevo espacio se sumó la diputada mendocina Lourdes Arrieta, quien ya se había separado del bloque oficialista para formar su propio monobloque, llamado «Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal». Con la incorporación de Arrieta, el flamante bloque «Coherencia» se consolida como un nuevo actor en el tablero político, con la capacidad de influir en las futuras votaciones y negociaciones.

¿Un cisma definitivo?

A pesar de la ruptura, la diputada Rocío Bonacci, que mantiene una estrecha relación con Marcela Pagano, optó por permanecer en el bloque de La Libertad Avanza, que ahora está bajo la presidencia de Gabriel Bornoroni. La permanencia de Bonacci evidencia la complejidad de la situación, ya que deberá convivir en el mismo bloque con Lilia Lemoine, quien está públicamente enemistada con ella y con Pagano, y que incluso ha ironizado sobre la situación al pedir «termos» para integrar la bancada oficial.

Un diputado formoseño en el centro de las miradas

Una de las aristas más llamativas de esta nueva conformación es la presencia del diputado formoseño Gerardo González. Su supuesta cercanía con el jefe de Gabinete provincial, Antonio «Pomelo» Ferreira, ha generado interrogantes y especulaciones sobre posibles vínculos subterráneos entre el peronismo y algunos legisladores del oficialismo. La presencia de González en el bloque «Coherencia» alimenta las sospechas sobre la existencia de lazos políticos que podrían trascender las diferencias partidarias, poniendo en entredicho la supuesta «pureza» ideológica que La Libertad Avanza ha intentado proyectar.

El nacimiento del bloque «Coherencia» representa un quiebre significativo en el oficialismo y un desafío para la gobernabilidad del Presidente Javier Milei en el Congreso. La nueva conformación de fuerzas en la Cámara de Diputados obliga al Gobierno a redefinir sus estrategias de negociación y a buscar consensos más amplios para avanzar en su agenda legislativa. La situación, sin duda, continuará generando repercusiones y análisis en el ámbito político nacional.