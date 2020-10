La Liga Argentina definió sus plazas: 7 equipos de oro

Compartir

En plena pandemia sanitaria y después de extensos meses de negociaciones, invitaciones y plazos extendidos, la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol (ACLAV) hizo oficial la nómina de los participantes para la atípica temporada 2020/21. Los 7 de Oro que jugarán la Liga de Vóleibol Argentina masculina son UPCN, Obras y UVT de San Juan, Ciudad de Buenos Aires, Paracao de Paraná, Once Unidos de Mar del Plata y Defensores de Banfield. Se confirma, así, las ya anunciadas bajas de Bolívar y Gigantes del Sur y se suman, PSM Vóley, River Plate, Monteros de Tucumán y Ateneo de Catamarca.

El comunicado de ACLAV confirma además el sistema de competencia adelantado por Voley Plus. Tanto la LVA como la Copa RUS se disputarán en burbujas. A falta de confirmar las sedes, se realizaría en San Juan y Mar del Plata.

UPCN San Juan Vóley, siete veces campeón del torneo y embajador del vóley argentino a nivel internacional; Ciudad Vóley, equipo cantera que encara su octava participación consecutiva; Obras de San Juan, el club más histórico de la LVA en su presencia número 21; y los debutantes UVT Vóley, Club Atlético Paracao, Club Atlético Once Unidos y Defensores de Banfield, todos a la espera del momento histórico de su primer partido en la elite nacional, integran la nómina.

“Quiero agradecer a las instituciones que hacen el esfuerzo de participar en esta LVA y a los sponsors que nos ratificaron su apoyo en un contexto difícil como nunca hubo hasta ahora”, expresó el Presidente ACLAV Pedro Bruno. “Desde ACLAV seguiremos trabajando, como lo hemos hecho desde que terminó la temporada pasada, para generar las condiciones necesarias para la salud y la seguridad de todas las partes de nuestras competencias.”