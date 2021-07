La Liga: así están los equipos de Corrientes de cara a la temporada 2021/2022

Compartir

De cara a la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol los equipos correntinos comenzaron a moverse en el mercado de pases donde ya hay caras nuevas y renovaciones.

Regatas Corrientes tendrá nuevamente en el banco de suplentes a Gabriel Piccato como flamante entrenador, tras la salida de Lucas Victoriano. El elenco del Parque Mitre tiene como objetivo principal repatriar al estadounidense Donald Sims. El base viene de ser campeón con Bigua en Uruguay, donde fue la gran figura del equipo conducido por Hérnan Laginestra. Pero la tarea para la dirigencia “fantasma” no será sencilla, ya que la gran actuación de Sims en el básquetbol uruguayo despertó el interés de Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba.

En cuanto a los que ya tenían contrato para seguir una temporada más, son los aleros Xavier Carreras y Martín Fernández. Mientras que el pivote Agustín Cáffaro que llegó a mitad de la temporada anterior, seguirá siendo jugador “remero” en la próxima Liga Nacional. Además esta semana se oficializó la continuidad por undécimo año consecutivo de Juan Pablo Arengo. En tanto que la única cara nueva del equipo hasta el momento, es el escolta estadounidense Skyler Hogan, que llega con buenos antecedentes tras su paso por Uruguay, donde jugó con la camiseta de Nacional.

En tanto que otro que cuenta con la posibilidad de seguir vistiendo los colores de Regatas en la próxima temporada, se encuentra una vez más el escolta Paolo Quinteros, que con el arribo de Gabriel Piccato se mostró muy entusiasmado en continuar en el Parque Mitre. El emblema del “remero” quiere jugar un año más, y obviamente hacerlo en la institución correntina, por lo que no mediar algún inconveniente su renovación se encaminaría ya que el colonense esta dispuesto a continuar y tanto el cuerpo técnico como la dirigencia así también lo pretende.

Por el lado de San Martín la conformación de su plantel esta mucho más avanzada que el resto de los equipos correntinos, ya que la dirigencia “rojinegra” ya le había renovado el contrato al técnico Diego Vadell antes que finalice la última temporada. Por ello el coach seguirá al mando del equipo por dos campañas más. El equipo de Salta y Moreno volverá a apostar por la misma base de jugadores que vienen jugando en el club, y que alcanzaron las semifinales en la última temporada liguera.

Los primeros que ya tenían su contrato asegurado para continuar eran los jugadores más jóvenes del equipo, tales como Matías Solanas, Gastón García, Rolando Vallejos, Franco Méndez, Maximiliano Andreatta y Franco Alorda. En tanto que la dirigencia del “santo” también se aseguró las renovaciones de el base Jonathan Machuca, el pivote Javier Saiz, el alero Emiliano Basabe. En tanto que tras la baja de Sebastián Acevedo, que optó por regresar a Quimsa de Santiago del Estero, la dirigencia correntina se movió muy rápido y consiguió repatriar a Fabián Ramírez Barrios, que después de casi 10 años volverá a jugar con la camiseta “rojinegra”.

Al “santo” todavía le quedan por cubrir un par de fichas mayores, por lo que no se descarta que sean jugadores extranjeros, en la posición de alero y de pivote. En tanto que también se habló de la posibilidad de volver a contar con Iván Basualdo, pero todavía no hubieron novedades al respecto en cuanto a su posible renovación. Recordemos que San Martín no contaría con Jonathan Machuca para el inicio de la temporada, ya que volverá a jugar en México, esta vez para Panteras de Aguascalientes.

El equipo correntino deberá afrontar la temporada en principio con la Liga Sudamericana, aunque podría ser parte de la Basketball Champions League de las Américas ante la suspensión de San Lorenzo.

Comunicaciones de Mercedes también se movió dentro del mercado de pases, y primero que consiguió la dirigencia fue la renovación del entrenador Ariel Rearte que seguirá una temporada más al frente del equipo. El objetivo principal para la nueva campaña era encontrar un base con experiencia, y por ello la dirigencia logró concretar el fichaje del ex La Unión de Formosa Alejandro Konsztadt. Además se incorporaron otras caras nuevas al elenco “aurinegro”, como el escolta ex Hispano Americano Lucas Gargallo y el joven alero ex Argentino de Junín Santiago Barrales. Además se oficializó la contratación del pivote estadounidense Moses Greenwood.

Además la dirigencia del elenco mercedeño espera la respuesta que le hizo llegar a José Defelippo. El escolta con pasado en “Comu”, y que en la última temporada fuera campeón de la LNB con San Lorenzo, podría regresar a la institución “aurinegra”. Mientras también se hicieron sondeos por Alejandro Diez, que viene de jugar en Quimsa de Santiago del Estero. En tanto que también se busca concretar el fichaje del pivote Brandon Walters. Comunicaciones ya lo quiso sumar el año pasado al interno estadounidense, pero por un problemas de papeles nunca pudo llegar a Argentina. Mientras también se pretende la renovación del escolta Jordan Adams.

