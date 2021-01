La Liga comenzó con victorias de Paracao y Banfield

Compartir

El jueves comenzó la fase regular de ida de la Liga de Voleibol Argentina y Defensores de Banfield tuvo su revancha ante Once Unidos, mientras que Paracao le volvió a ganar a Ciudad en tie break.

En primer turno, Defensores y Once Unidos protagonizaron un partido parejo en el que los de Mar del Plata sufrieron la baja por lesión de Juan Macció en el arranque y, más tarde, Tomás Dileo también debió dejar la cancha. Con un buen trabajo de Prieto (22 puntos), los de Buenos Aires terminaron festejando por 3 a 1 en el inicio de esta etapa.

Defensores de Banfield: Tomás Dileo (1), Inayén Prieto (22); Leonel Escudero (11), Rodrigo Palumbo (3); Luciano Coto (12), Nahuel Piñero (12). Líbero: Lucas Herrera. Entrenador: Ricardo Bollonine. Ingresaron: Nazareno Caride (-), Gonzalo Estévez (-).

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (-), Ian Mehamed (11); Iván Quiroga (6), Joaquín Layús (4); Marcos Richards (3), Mauro Zelayeta (16). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Bautista Peralta (3), Alejandro Manzín (1), Lukas Rojas (8).

Paracao – Ciudad Vóley

En un partidazo y bajo intenso calor, Paracao destrabó un primer set parejo, pero enseguida Ciudad dominó el partido y pasó al frente 2 a 1. En este encuentro cambiante, los locales encontraron respuestas en Villarruel sobre todo y también en Lapera para llevarlo a tie break y ganar 15-11.

Club Atlético Paracao: Pablo Urchevich (4), Gustavo Vaca Álvarez (3); Lucas Sansone (7), Julián López (6); Gonzalo Lapera (23), Juan Simón Villarruel (25). Líbero: Santiago Arroyo. Entrenador: Guillermo Escanés. Ingresaron: Agustín Cardoso (-), Matías Albrecht (-), Lautaro Verdún (4), Joaquín Alzueta (-).

Ciudad Vóley: Federico Arquez (4), Agustín Bruschini (15); Sergio Soria (5), Gastón Fernández (12); Dusan Bonacic (21), Brian Melgarejo (8). Líbero: Damián Zalcman. Entrenador: Santiago García Domench. Ingresaron: Valentino Vidoni (-), Wilson Acosta (2).

