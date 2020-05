La Liga: Corrientes junto a Santiago y Salta como posibles sedes de la definición

Compartir

Linkedin Print

Mientras se espera la definición oficial desde la AdC para conocer la manera en la que se terminará la Liga Nacional 19/20, Fabián Pérez anticipó en 3X3 Radio cómo sería este cierre poniendo a la ciudad de Corrientes como posible sede. Otras buenas alternativas que se estarían analizando serían Santiago del Estero y Salta.

Sabido está que desde la Asociación de Clubes siempre se mantuvo la idea de continuar la Liga Nacional y tener un campeón y para ello se piensa en distintas alternativas. En momento de pandemia Covid-19, la zona de CABA y gran Buenos Aires es la más afectada, por eso se buscan alternativas en el interior del país. Entre las sedes, la que pareciera que pica en punta es Corrientes, que cuenta con varias ventajas para recibir este cierre.

En el caso de la ciudad de los carnavales, como también sucede en las anteriormente mencionadas, la zona ya está prácticamente libre de coronavirus arrancando con su actividad habitual y no fue afectada mayormente por la pandemia, lo que es un punto fundamental para la elección. Además, tanto Regatas, San Martín y el mismo Comunicaciones son de la provincia y los tres están entre los que jugarían en esta etapa final. Estas ciudades cuentan con estadios aptos, hoteles y hospitales adecuados para realizar el “mini” torneo con los protocolos adecuados de protección ante el Covid-19.

Aún no estaría definido el formato de definición que sería comunicado próximamente por la AdC, pero se conoce que sólo los primeros ocho equipos de la tabla podrán jugar por el título. De esta manera, Quimsa, San Lorenzo, Gimnasia, Instituto, Comunicaciones, Ferro, San Martín y Regatas serían los clubes que podrían ir por el trofeo.

Desde el gobierno nacional aún no han liberado la actividad física para desarrollar en todo el país, por lo cual, los planteles no pueden empezar a entrenar. En varias zonas del interior ya existen algunas libertades para esto, pero pareciera que, sobre todo San Lorenzo y Ferro, serían los planteles más complicados para volver a “moverse”.

Este y varios otros temas se están estudiando entre dirigentes que miran con mayor optimismo la definición de la temporada, que sería en dos cuadrangulares y una definición entre los mejores para obtener el campeón. Todo ello, con partidos a puertas cerradas emitidos por TyC Sports.