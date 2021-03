La Liga de Voleibol Argentina comienza sus playoffs

Compartir

Desde este jueves la Liga de Voleibol Argentina organizada por ACLAV con el apoyo de FeVA comenzará su etapa de playoffs en San Juan. El Complejo La Superiora será la sede donde seis equipos disputen los cruces de cuartos de final al mejor de tres encuentros. UVT y Paracao abrirán la jornada y le darán paso a Obras vs Once Unidos y Ciudad vs Defensores de Banfield.

Con la clasificación automática de UPCN a semifinales luego de terminar en la primera posición de la fase regular, los restantes seis equipos en competencia luchan por los tres lugares disponibles en la siguiente etapa. Los tres cruces se disputarán jueves y sábado, con chances de definición el domingo en caso de ser necesario un tercer encuentro desempate.

Los conjuntos sanjuaninos jugarán en los dos primeros turnos: UVT primero ante Paracao a las 15hs y Obras más tarde ante Once Unidos desde las 18hs. Ciudad y Defensores de Banfield serán los protagonistas del televisado de este jueves a partír de las 21hs por TyC Sports.

El sábado, en tanto, UVT y Paracao repetirán a las 15hs, pero el duelo metropolitano se disputará a las 18hs y en el cierre estarán Once Unidos y Obras. Todos los encuentros podrán verse en la pantalla digital de TyC Sports Play.

Completo el cuadro de cuartos de final, desde el martes se jugarán las semifinales, también al mejor de tres encuentros. Las finales, por último, están programadas desde el sábado 3 de abril.

