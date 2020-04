La Liga: la gente eligió a los mejores de la temporada vía Twitter

Compartir

Luego de una gran encuesta realizada por Pick And Roll a través de twitter, se dilucidó el quinteto ideal de La Liga 2019-2020 según la gente, que aún no terminó y espera resolución. Hay dos jugadores de San Lorenzo (Penka y Tucker) y los tres restantes son del actual subcampeón, Instituto. Conocé todas sus estadísticas.

Nicolás Aguirre (Base): El base de San Lorenzo fue elegido por la gente como el mejor base de La Liga. Caracter fuerte y ganador, es el dueño de los últimos títulos en la competición argentina. Esta temporada, compartió muchos más minutos con José Vildoza y fue clave en varios cierres de juego, como de costumbre.

Dar Tucker (Escolta): El otro motor ofensivo de San Lorenzo. Decisivo, aguerrido y goleador. También elegido por la gente sobre Federico Mariani, Luciano Massarelli y Trevor Gaskins. Terminó con 239 puntos en la temporada y siendo clave en los momentos calientes de los encuentros.

Martín Cuello (Alero): Gran participación de “Loku” Cuello esta temporada. Luego de su muy buen paso por Libertad, el alero se está afianzando como uno de los jugadores más regulares de nuestra Liga. En silencio, es uno de los jugadores más difíciles de defender.

Nicolás Romano (Ala Pivot): El salto de vereda por parte de Nicolás Romano potenció al juninense que tomó un pan caliente que dejó Facundo Piñero. El ala pivote encontró su lugar rápido en un conjunto que mantiene sus ambiciones por los puestos de arriba. Romano, en los 21 partidos que disputó terminó con 238 puntos, 105 rebotes, en casi 24 minutos de juego.

Sam Clancy (Pivot): Sam Clancy es una garantía a la hora de conformar equipos, no es poco que equipos como Gimnasia y ahora Instituto confíen una y otra vez en el comandante de la pintura en cada inicio de temporada. El pivote amante de nuestro país y nuestra liga, tuvo como máximas 10 puntos y 13 rebotes. Pese al cambio de mando en el banquillo, el extranjero se afianza como un pivote de calidad en nuestra competencia.