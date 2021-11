La liga: la Unión de Formosa comenzó la gira con una derrota ante el Campeón

Compartir

Cuando San Lorenzo se sumergió en la presente reestructuración y comenzó a edificar un plantel sin ese alto presupuesto habitual que tenían las anteriores versiones del penta, seguramente no muchos imaginaban este sólido inicio de temporada. Es cierto que la Liga está aún en pañales y que todavía hay mucho camino por recorrer, pero este muy buen inicio azulgrana puede ser la catapulta para algo más grande.

Sólo el tiempo lo dirá, pero hoy el Ciclón cosechó su cuarta victoria en cinco partidos -sin Sandes ni Corzo, lesionados- y parece hacerse cada día más fuerte. Triunfo claro sobre La Unión de Formosa, por 84-68, con grandes momentos basquetbolísticos y un gigantesco José Defelippo, autor del 13° triple doble en la historia de la fase regular de la Liga Nacional (ver aquí el listado…). Todo a pedir de boca para San Lorenzo, que enaltece su actualidad y se potencia con rendimientos muy sólidos tanto desde lo colectivo como así también en lo individual.

Hoy Defelippo la rompió y tuvo una noche estelar. Todo se traduce a una brillante planilla que firmó despachándose con 22 puntos (8/12 en tiros de cancha), 11 rebotes y 11 asistencias (además de 3 robos). El ex Comu consiguió este miércoles el nuevo triple doble de la historia, recordando que la última vez que se registró una marca de este tipo fue en la 17/18, vía Diego Romero. Gran presente el de José, que completó su actuación con 42 de valoración.

Independientemente de que Defelippo se llevó todos los flashes de la jornada, San Lorenzo también tuvo otros muy buenos argumentos frente a La Unión, como lo fueron Cerminato (goleador con 27) y un muy buen trabajo de Facundo Rutenberg (15 tantos y 6 rebotes). Además, Lucas Pérez y Agus Pérez Tapia anotaron 8 unidades cada uno para capear las ausencias, que incluye no tener extranjeros.

San Lorenzo fue un claro dominador del trámite del partido, sin pasar sobresalto alguno. Lanzó 70% en dobles, una media que resume a las claras su contundencia y efectividad. Por supuesto que tuvo pasajes defensivos muy buenos y dejar a los formoseños abajo de los setenta puntos es algo para valorar, sobre todo por el poderío de La Unión, que venía teniendo una media de 86.0 unidades en ataque antes del juego de hoy. Los de Boedo se impusieron también en otros rubros (por ejemplo el 39 a 33 en rebotes), pero el buen trabajo en defensa fue también determinante.

Los de Castiñeira empezaron a encontrar la llave del partido a partir del segundo cuarto, y eso fue cuando defensivamente lograron secar a su rival (La Unión convirtió apenas 6 puntos en ese pasaje). Buenas transiciones, la rápida toma de decisiones y una férrea oposición fueron las consignas de un azulgrana que se fue al descanso por diez de diferencia (42-32) y desde ahí no soltó más el control del juego.

Es cierto que La Unión no dejó de intentarlo y durante el tercer cuarto estuvo cerca de poner en tablas el encuentro, sin embargo el Ciclón volvió a elevar la vara en defensa y continuó haciendo fluir su juego para terminar de sellar el resultado.

Una ráfaga de acciones entre Cerminato y Defelippo en los últimos cinco minutos definieron el juego, en un parcial de 11 a 4 que acomodó el juego en favor del dueño de casa. Fue fiesta en Boedo, que pudo ver otro show del ascendente San Lorenzo.

