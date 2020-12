La Liga Nacional de Básquet se reanudaría el viernes

Compartir

Sergio Guerrero, de la Asociación de Clubes de Básquetbol, reveló que el 4 de diciembre se reanudaría la competencia, suspendida a mediados de noviembre por la gran cantidad de casos de coronavirus.

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) propuso este martes retomar la Liga Nacional (LNB) desde el próximo viernes 4 de diciembre y terminar la fase inicial el 25 del mismo mes, tras la suspensión por los casos de coronavirus en casi todas las delegaciones intervinientes.

“Hoy se va a presentar la posibilidad de seguir trabajando en esquema de sedes y que La Liga se reanude el viernes 4 de diciembre. Y, si todo sale bien, que termine el 25 y se completen los partidos de la primera fase, tanto de la Conferencia Norte como la Sur”, señaló Sergio Guerrero, encargado del departamento de Competencia de la AdC, en la emisora online UcU radio. “Esa será la última fecha para todos. Se jugarán 10 partidos por día y serán un total de 38 y con ascensos y descensos según lo que se aprobó en la asamblea”, detalló Guerrero.

“El viernes 4 se jugaría la novena fecha de lo que venían jugando, Sur con Sur y Norte con Norte, cada uno completa la vuelta con sus rivales por conferencia. El sábado se descansa y el domingo 6 arranca la secuencia de 2 partidos seguidos cruzados. Se descansa 8 y 9, y así la misma secuencia de juego que se venía haciendo pero jugando 10 partidos en vez de 5 entre las dos canchas (Ferro y Obras)”, explicó.

En tanto, para los encuentros que se le dieron por perdidos a Argentino de Junín y Gimnasia de Comodoro Rivadavia contra Platense y Ferro, respectivamente, “se cambió de parecer luego de la reunión de los clubes”.

Para la segunda fase, a comenzar en enero, se buscarán sedes para ir rotándose hasta abril, y que luego los cuatro primeros de la Fase Final pasen a los cuartos de final y del 5 al 12 se enfrenten por un lugar en esa instancia. En principio, la final será al mejor de siete, como siempre, y las llaves previas al mejor de cinco encuentros.

“Se van a hacer testeos y controles, pero la responsabilidad es individual de cada uno con el médico que deberá tener obligatoriamente cada equipo. Se continuará jugando sin público. No tenemos permitido viajar en gira, como antes. Si esto se modifica en algún momento futuro, bienvenido sea. Hoy solo tenemos permitido juntarse en un lugar, con determinada cantidad de juegos, y nada más”, concluyó Guerrero.

En ese contexto, Peñarol de Mar del Plata y Regatas Corrientes no están en condiciones de comenzar la competición desde el 4, debido a varios casos de coronavirus en sus planteles. Además, según relevó la web especializada Básquet Plus, ya son 74 los basquetbolistas que atravesaron la infección, con Bahía Basket (10 casos) como el más afectado, seguido de Gimnasia, Argentino, Peñarol y Regatas (9), y Platense (8) y Boca (7). Por el momento, sólo Obras Basket, Ferro e Hispano no padecieron contagios. El entrenador de Atenas de Córdoba, Osvaldo Arduh, falleció el 3 de noviembre, en la previa al comienzo del torneo, por coronavirus.

