La Liga no se detiene: hay cambios en algunos planteles

A pesar del receso por las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo 2023, los equipos siguen moviéndose de cara a la reanudación de la competencia.

La Liga Nacional se encuentra atravesando el receso por las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo 2023, pero los clubes no descansan. En las últimas horas se confirmaron varios cambios en las plantillas de los equipos.

Slider se despidió de Oberá TC

Por decisión propia, motivada por cuestiones personales, el alero bahiense no continuará siendo parte del equipo de Fabio Demti. El ex jugador de Argentino le comunicó sus intenciones a la dirigencia y a sus compañeros, y desde el Celeste le agradeciron su calidad humana y deportiva, al tiempo que le desearon el mayor de los éxitos en su carrera.

Además, en su cuenta de Twitter (@JonySlider), el jugador agradeció a los dirigentes, hinchas, cuerpo técnico y a todos sus compañeros, y también expresó sus deseos de que sigan los éxitos en la temporada. Por el momento, los misioneros no irán en busca de un reemplazante para el puesto.

Gary Ricks Mondragón

se suma a Riachuelo

Tras la lesión de Eric Flor, operado exitosamente en la tarde del miércoles, la dirigencia Eterna fue en busca de su reemplazo: se trata de Gary Ricks Mondragón, quien llegará este fin de semana para sumarse a las órdenes del entrenador Fabricio Salas. El jugador debutará frente a San Martín el 4 de diciembre, en lo que será la vuelta a la competencia para el equipo riojano luego de unas semanas de parate.

Gary es de nacionalidad México-Americano, se desenvuelve en la posición de escolta y viene de jugar los últimos dos años en la Liga Mexicana. Ricks ha demostrado ser un jugador de gran habilidad, liderazgo y buen promedio de triples. Su último equipo fue las Panteras de Aguascalientes.

Gary McGhee ya

entrenó con Regatas

El pivote estadonuidense de 32 años y 2,10 m, tuvo esta tarde su primer entrenamiento con el plantel de Regatas Corrientes. El interno llega de la LNBP de México, y viene a ocupar el lugar que dejó Will Davis II en la pintura.

En su trayectoria supo jugar en las ligas de Turquía, Alemania, Portugal, Grecia, Francia y la Liga LEB Oro de España. También disputó la NBA Summer League con los equipos de Los Ángeles Clippers (2012), Oklahoma City Thounders (2012) y Golden State Warriors (2013).

Ahora, viene de vestir la piel de Abejas de León, donde jugó 24 partidos y promedió 11,4 puntos y 8,5 rebotes (líder de la competencia) en casi 29 minutos en cancha por partido.

Mansilla finalizó

su vínculo con Boca

Federico Mansilla habiá llegado al Xeneize para reemplazar al lesionado Leonel Schattmanm, de cara al Final 8 del Súper 20. Luego del cotejo ante Atenas, el club comunicó que el perimetral culminaba su vínculo con la institución, y le agradecieron por su paso por Boca.

El propio jugador también expresó sus sentimientos a través de las redes sociales: «Creo que no me alcanzan los caracteres para describir lo que viví y la calidad humana que encontré… Desde dirigencia, prensa, DT, asistentes, utileros, PF y jugadores. ¡Increíble lo que es BOCA! Son un club maravilloso.. los voy a extrañar.. vamos Boca!!».

En tanto a Schattmann, se espera que el escolta pueda decir presente para el debut en la BCL Americas: el viernes 10 de diciembre ante Flamengo en Brasil, desde las 19:30, y el sábado 11, ante Universidad de Concepción de Chile, al mismo horario.

