La Liga: Olímpico superó a la Unión en la segunda fecha del Super 20

Compartir

Linkedin Print

Con gran eficacia (57% de campo y 10/22 en triples), el Negro dominó a La Unión y se impuso por 12. Michael Buchanan volvió a ser el mejor (18), pero la figura fue todo el equipo.

Olímpico está bien y se nota. Discreto, quizá sin hacer tanto ruido en la previa, no necesitó tanto de nombres rutilantes ni de salir a romper el mercado para demostrar sus grandes condiciones. Es cierto que fichó bien e hizo buenos movimientos, pero por encima de los jugadores está la concepción como equipo. Una idea que ya está consolidada en todo este ciclo de años que lleva Leo Gutiérrez en La Banda. Y hoy quedó reflejado: dinámica, mucha rotación, un equipo muy intenso que a su vez fue muy efectivo para ganarle con claridad a La Unión de Formosa. Fue 89-77 y segundo triunfo para el Negro.

Michael Buchanan volvió a ser el más determinante (18 puntos, con 8/11 en tiros de cancha) y promedia 19 puntos y siete recobres en estos dos primeros juegos, siendo la figura del Negro. Sin embargo, hablar únicamente del pivote estadounidense sería ver apenas la mitad del panorama de este letal Olímpico. Y es que no hubo un solo destacado: De La Fuente estuvo muy sólido, Fede Grun acompañó a la perfección, el buen ingreso de Luciano Cáceres, Arese dando aire al igual que Filippa, Morales más de rol y un Aliende que manejó los hilos de la conducción. Olímpico fue un relojito, dejando en claro a la gran figura de la tarde: el equipo. Para destacar también la tarea de Elijha Clark, el otro foráneo de Olímpico que tras llegar al país por estas horas pudo debutar hoy y rindió bárbaro (11 puntos en 11 minutos).

Olímpico movió las fichas tan bien y bajo ese criterio de la intensidad como su manual básico. Es el estilo que lo caracteriza, un ritmo alto y mucha energía en los dos costados de la cancha. Por eso es raro ver un sólo destacado en este equipo.

Todo esto se tradujo también en la efectividad que tuvo el equipo: 57% de cancha (33/57 lanzamientos) y con un apartado letal que fueron los triples. Ese tiro exterior le dio de comer siempre a los de Leo Gutiérrez: 10/22 en triples y una eficacia del 45%. Esas fueron las razones por las cuales los santiagueños llegaron a tener +23 de diferencia, en un partido en el que su rival no hizo un mal partido.

A La Unión le costó combatir contra ese efectividad de Olímpico. Tuvo algunos buenos valores como Pato Tabarez o Arn, pero sin dudas fue imposible seguirle el ritmo a un rival que estuvo tan fino y mostró tantas armas.

Ahora los bandeños marchan con registro de 2 victorias sobre misma cantidad de presentaciones y se ubican muy bien en el grupo del Norte (junto a Riachuelo, otro que ganó en esta jornada). Por su parte La Unión no pudo estirar esas buenas sensaciones que tuvo en el ante Atenas, y ahora tendrá que pensar en una pronta recuperación.

Compartir

Linkedin Print