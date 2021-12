La Liga: Peñarol bajó al puntero y sumó su cuarta victoria en fila

Compartir

Linkedin Print

Los marplatenses vencieron por la mínima 91-90. En la jornada también ganaron Obras, Boca, Argentino y San Martín.

El partido empezó con una visita contundente en el aro rival, gozando de un excelente porcentaje de triples (6/10) con Cosolito como estandarte con tres triples, gracias a una buena serie de pases que dificultó el balance defensivo milrayitas en el perímetro.

En contra partida a Peñarol le costó engranar desde larga distancia en el comienzo pero, desde el trabajo en el poste bajo con Glass, se mantuvo en partido y con dos triples de Buemo quedó abajo por la mínima 21 a 22 a falta de dos minutos.

El partido fue de ida y vuelta, con Quimsa apoyándose en el juego interior con Anderson mientras que en el local fue determinante la aparición de Carlos Buemo, certero de larga distancia y creándose sus propios tiros (13 unidades en el parcial), para cerrar un parcial de alto goleo 29 a 26 para el local.

La fusión le dio descanso a los titulares al comienzo del segundo parcial, aprovechando la profundidad del banco, algo que Peñarol no tiene con las ausencias de Marín y Thornton. Baralle tuvo un buen pasaje en ofensiva con dos triples, pero enfrente Buemo se hizo incontenible en lo que fue sin dudas su mejor partido de la temporada (20 puntos en la primera mitad) para mantener el partido en pardas 36 a 36 a falta de tres minutos.

En la paridad ambos equipos bajaron el ritmo vertiginoso del primer parcial, Peñarol no estuvo fino para atacar, sin peso desde el pick and roll contra una defensa santiagueña que se hizo fuerte y le permitió cerrar un poco mejor un partido totalmente abierto para la segunda mitad 38 a 41.

En la segunda mitad, el banco de suplentes del puntero fue clave para empezar a deteriorar la defensa milrayitas, con Baralle y Evans sacándole jugo al pick and roll y cargando el rebote para tener segundas chances que le permitieron sacar la primera diferencia de 7 en un partido muy cerrado (57 a 64) que obligó a Ramella a pedir minuto. Luego del parate, Peñarol encontró en Joaquín Valinotti la solución con su velocidad y rompimientos para irse al último descanso 68 a 68.

Ante las ausencias, Peñarol le dio minutos a Gorosterrazú y Cabrera que defensivamente aportaron para mantenerse en partido mientras que en ataque supo correr a cancha principalmente con Valinotti (7 puntos) que se puso el equipo al hombro para mantenerlo al frente 77 a 74 promediando el cuarto.

A la visita se le cerró el aro, no gravitó con el tiro exterior y no encontró los caminos para lastimar al local que empezó a cerrarse mejor bajo el canasto. Anderson se hizo cargo de las ofensivas y con un parcial de 5 – 0 puso a la Fusión a un punto entrando al último minuto.

En el momento caliente, fue Valinotti el que le puso la cara a un momento delicado, con la mente fría y el corazón caliente para hacerse dueño de las posesiones con determinación y gol para ponerse al frente por 4 a falta de 30 segundos.

Sin embargo, al puntero no lo podes dar por muerto nunca. Un triple de Cosolito dejó a Quimsa abajo por la mínima con largos 19 segundos por delante. Finalmente, ambos equipos se turnaron desde la línea de libres, y con dos errados por Valinotti, Quimsa tuvo la última con Baralle desde la línea de tres, pero el destino quiso que Peñarol se lleve su quinta victoria consecutiva, nada más y nada menos que contra el puntero por 91 a 90.

El goleador del local fue Carlos Buemo con 20 puntos, acompañado por Sansimoni y Glass (19 y 17 unidades, respectivamente), mientras que en la visita se destacó Anderson con 20 puntos, secundado por Baralle con otras 20 unidades.

Compartir

Linkedin Print