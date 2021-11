La Liga: Quimsa se quedó con el duelo de invictos tras 50 minutos de juegos

Compartir

Linkedin Print

Partidazo en el Ciudad: fue para la Fusión sobre Boca (3-1) y así estiró la racha (5-0). Baralle fue clave (25 puntos), aunque no jugó los últimos 5m en los que apareció Toretta.

Era el duelo de la jornada. Dos invictos chocaban en el Estadio Ciudad y desde la previa se veía venir un partido de alto voltaje. Y a las claras, no defraudó. Fue parejo desde el principio, en el segundo parcial dominó Boca, en el tercero Quimsa, y luego reinó la paridad hasta el final. Tan parejo que fue a un suplementario, y tan, tan parejo se mantuvo que fue a un segundo tiempo extra. Hasta que Quimsa tuvo más resto, acertó en detalles y se llevó el partido pese a contar con cuatro fichas menos -Roderick aún no llegó al país, Francisco Conrradi estuvo afuera por lesión, un golpe en el tobillo que dejó afuera del partido al capitán Mauro Cosolito y queda un lugar aún por completar-, loque habla del potencial que puede sumar el puntero de la competencia.

No hubo un rubro estadístico en el que haya habido una diferencia notable, ya que la igualdad también se trasladó a esa área. Quimsa ganó los rebotes por 5 (44-39), los puntos en la pintura (36-28), y los puntos tras pérdida (25-12), mientras que Boca se quedó con las asistencias, por 8 (21-13), y los puntos desde la banca (39-8).

Las figuras fueron Franco Baralle y Eric Anderson. A la Chancha no le pesó hacerse cargo del equipo cuando Brussino salió por 5 faltas y comandó cada ofensiva a un nivel superlativo: terminó con 25 puntos y no entró en los últimos cinco minutos por una molestia en su gemelo. Por su parte, el interno acumuló 22 unidades y 16 rebotes, para una valoración final de 32, jugando con 4 infracciones en los últimos minutos. En Boca no alcanzaron los 22 de Aguerre, los 21 de Vargas, ni los 18 de Buendía -estos últimos dos entraron desde el banco-. Extrañó a Schattmann, quien sigue afuera por lesión.

Los primeros minutos mostraron a un local volcado al ataque con Brussino (4) y Anderson (4), adelantándose 12 a 6 en seis minutos ante un Boca errático y que tuvo a Nesbitt como lo más regular. Los minutos finales del cuarto inicial tuvieron a la Fusión entrando a una sequía, por la mejora defensiva de Boca y el oficio Boccia y la calidad de Vargas para el 15 a 12. Para el segundo segmento apareció Aguerre con tres triples en un momento con poca eficacia para ambos. La respuesta santiagueña llegó con Brussino (6 tantos) y así no permitió que el Xeneize se escapara más que 33 a 25.

El tercer cuarto tuvo a un visitante con goleo repartido, Aguerre con su triple sumado a Nesbitt y Boccia frente a una Fusión que salía a flote con el tándem Brussino – Anderson. Con mucho amor propio el local lo dio vuelta mediante bombas de Gramajo y Baralle para pasar al frente 52 a 50 a falta de los diez minutos finales.

Vargas cerca del aro y Baralle, desde la conducción, eran los destacados en un momento en el que Quimsa perdió a Brussino por cinco faltas.

Un triple de Acevedo le dio puntos a Quimsa, pero los rebotes ofensivos y cinco tantos al hilo de Eloy adelantaron al Xeneize 69 a 64 con 2’50» para el epílogo. Luego de posesiones poco precisas, el empate llegó con cuatro puntos del Tucu Gramajo, para igualar en 69, que mandó el duelo a suplementario.

En el extra time, los de Sebastián González ajustaron la defensa y con el doble de Baralle y un triple de Gramajo, se colocaron 74 a 69 con tres minutos para llegar al final. Buendía respondió desde el perímetro y un arresto de Vargas lo igualó en 74 con 1m50.

El final era golpe por golpe. Con 11 segundos, Anderson desde la línea de los suspiros (1/2) lo empató en 79, en la última bola falló Boca y todo se encaminó al segundo suplementario.

Posterior al minuto 45 del extenso duelo los quintetos se encontraban agitados y los llevaba a estar erráticos. El U23 Toretta sumó cuatro puntos al hilo para colocar distancias de 85 a 81 con dos minutos en el reloj. Buena defensa local y un doble de Lugo le daban aire a un Quimsa que se mostró enorme ante su gente y con varias bajas logró un épico triunfo 91 a 84 sobre el Xeneize para seguir liderando la Liga Nacional de manera invicta.

Compartir

Linkedin Print