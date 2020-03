La Liga: Real Madrid derrotó por 2-0 al Barcelona

Compartir

Linkedin Print

El Real Madrid se quedó con el clásico en el Santiago Bernabéu al vencer al Barcelona por 2 a 0 en un duelo que expuso todas las falencias del equipo de Quique Setién y sacó a relucir el poderío ofensivo del conjunto de Zidane que fue muy superior, sobre todo en el complemento, y ahora es el nuevo líder de La Liga. Vinicius Jr., figura del partido, y Mariano marcaron los goles.

El duelo empezó con el cuadro local mejor plantado, aprovechando la velocidad de Vinicus Jr. por izquierda y la falta de movilidad de los volantes azulgranas que facilitaron la presión de los mediocampistas dispuestos por Zidane. Sin embargo, esta superioridad no se trasladó en las situaciones de peligro, porque en los primeros 15 minutos, el Real Madrid apenas pateó dos veces al arco. Karim Benzema por arriba del travesaño, tras un rebote en un tiro de esquina y Toni Kroos luego de un desborde de Vinicus Jr.

Con el correr del cronómetro, el Barcelona comenzó a amigarse con el balón y adelantó metros en el terreno de juego, sin embargo sus jugadas colectivas rara vez terminaron con una situación de peligro. De Jong y Arthur no estuvieron precisos en los toques y por eso fue Messi quien retrocedió hasta el círculo central para tomar la pelota y llevársela a Griezmann, también de floja actuación.

Una buena triangulación entre el francés, el argentino y Jordi Alba, dejó al ex delantero del Atlético Madrid delante del arco, pero su zurdazo de primera se fue varios metros por encima del arco de Courtois.

El arquero belga luego se lució al tapar dos mano a mano.Uno a los 33 minutos, cuando Arthur escapó por izquierda tras una asistencia de Griezmann e intentó definir al segundo palo y la otra a Lionel Messi, cuando el argentino picó a espaldas de Sergio Ramos y Sergio Busquets le filtró una paso sensacional. El capitán intentó un disparo fuerte a media altura que el ex Chelsea rechazó a puro reflejo.

En el complemento, el Real Madrid salió decidido a ganar el encuentro y en apenas 15 minutos generó un puñado de situaciones que pusieron en duda a todo el equipo de Setién. La primera fue de Isco, tras un tiro de esquina jugado rápido que encontró dormida a la defensa del Barcelona. El español remato de derecha al segundo palo, pero Ter Stegen se lució para descolgar esa pelota del ángulo y mandarla al córner con una volada a mano cambiada.

Fue justamente Isco quien tuvo la siguiente acción, pero esta vez su cabezazo fue rechazado en la línea por Gerard Piqué, cuando el arquero ya había sido vencido. A los 15 minutos, Karim Benzema tuvo una oportunidad inmejorable al quedar perfilado para su pierna derecha, con la pelota picando en el área, pero su intento de volea se fue por arriba del travesaño.

Para salir del encierro, Setién mandó a al cancha a Martin Braithwaite en lugar de Arturo Vidal. En la primera que tocó, el danés ganó el duelo ante Ramos y escapó mano a mano, pero Courtois le ahogó en el grito.

Finalmente, el Real Madrid llegó al gol. Fue en una jugada por izquierda, como casi todas las del cuadro blanco. Toni Kroos juntó a Semedo y a Arthur y filtró un pase para que Vinicus Jr. llegue hasta el fondo. Por primera vez, el brasileño eligió patear en lugar de tocar hacia atrás y tras un desvío en Piqué, quien reaccionó tarde, el balón se coló por el primer palo.

Entonces, Zidane mandó a al cancha a Modric en lugar de Isco, para tener más la pelota y dominar los tiempo. Por su parte, Setién puso a Ivan Rakitic y a Ansu Fati, en reemplazo de Arthur y Griezmann, dos de las piezas que no funcionaron en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid pudo marcar el segundo cuando Busquets se entretuvo con el esférico en su propia área, presionado por Benzema y por Vinicius y el brasileño pudo llevársela, pero se le fue larga en el control y Ter Stegen llegó primero.

Los de Zidane liquidaron el asunto en el primer minuto de adición cuando Mariano, quien había ingresado minutos antes por Benzema, corrió por izquierda, aprovechó su frescura y el cansancio de Umtiti y al llegar al fondo definió al primer palo para establecer el 2 a 0.

Con el triunfo, el Real Madrid escaló hasta la cima de La Liga, ahora ostenta 56 puntos en 26 partidos y supera por uno al Barcelona.