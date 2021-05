La Liga: Regatas anunció el regreso de Gabriel Piccato como técnico

Compartir

El entrenador Gabriel Piccato volverá a dirigir técnicamente al Club de Regatas Corrientes para le temporada 2021/22 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La dirigencia del Club de Regatas Corrientes ya puso en marcha el armado del plantel para la temporada venidera de la Liga Nacional de Básquetbol 2021/22, y por ello definió que el nombre que estará a cargo de la dirección técnica será Gabriel Piccato. El entrenador que estuvo en la última temporada en Hispano americano volverá al “remero” donde tuvo un buen paso en las temporadas 2016/17 y 2017/18.

En su primera campaña con el equipo “fantasma” consiguió quedarse con la final de conferencia norte, obteniendo el subcampeonato de LNB perdiendo la final con San Lorenzo. La temporada siguiente no tuvo la misma suerte en la competencia nacional, pero si tuvo un muy buen andar en la Liga de las Américas, donde terminó en 3° lugar.

El coach de 49 años nacido en San Jorge, Santa Fe, tuvo también un reciente paso como entrenador principal de la Argentina en las Ventanas FIBA clasificatorias a la Americup, donde reemplazó a Sergio Hernández, con quien ofició de asistente en la selección.

Piccato, que ya cuenta en el plantel con Xavier Carreras y Martín Fernández, quienes tienen un año más de contrato, selló el vínculo con la institución del parque Mitre por dos temporadas. Ahora, el entrenador seguirá delineando el plantel en conjunto con la dirigencia. En la temporada recientemente finalizada, el DT finalizó en el puesto 12° con Hispano, entrando a playoffs, donde cayó frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Victoriano: “Fueron tres

temporadas emocionantes”

Mediante sus redes sociales el entrenador tucumano Lucas Victoriano se despidió del club de Regatas Corrientes donde no seguirá como técnico la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Lucas Victoriano, el ahora ex entrenador de Regatas Corrientes, se despidió del club con un mensaje en la red social Instagram. Allí agradeció el acompañamiento de la dirigencia, de los hinchas e hizo hincapié en el plantel con el que contó.

“Han sido 3 temporadas de aprendizaje y emocionantes, donde vivimos de todo. Quiero agradecer a cada persona que me cruce por el club Regatas Corrientes, desde los empleados del club hasta su presidente, por el respeto y cariño que recibí día a día.

Gracias a los que pusieron el pecho a mi lado, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, utileros y sobre todo a los jugadores, esos que exigimos y rendían. Que se comprometieron con la camiseta y lucharon siempre para hacer lo mejor. Gracias a los hinchas, me llevo alegrías y momentos únicos que nunca podré olvidarme y sigo sorprendiéndome cada vez que nos desplazamos y encontramos gente con camiseta del club. Les deseo lo mejor a Gabriel Picatto para lo que viene y por ende a todos los dirigentes, espero sea un hasta pronto ya que siempre estará el ‘fantasma’ en mi corazón” escribió.

