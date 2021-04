La Liga: San Martín avanzó a cuartos de final tras superar a Platense

Compartir

El elenco correntino venció al duro Platense por 85 a 68 y está entre los ocho mejores. Ratificó por qué tiene la defensa que menos puntos permite. Y su gran identidad de equipo en la que brillaron, esta vez, cuatro individualidades. El análisis.

No había mañana. Uno seguía y otro quedaba eliminado. Y así lo disputaron ambos, con determinación y confiando en sus armas. Un dueño entre dos equipos que tiene una gran concepción colectiva, cuya esencia se apoya en la defensa. Por eso no sorprendió que se diera un partido, duro y de mucha intensidad.

Justamente, la marca de San Martín, muy posiblemente la mejor del torneo (la que menos puntos admite, eso seguro), le fue tomando la mano a la ofensiva de Platense (permitió 20, 17 y 12 puntos, respectivamente en los primeros tres cuartos) hasta sacar una diferencia importante para no sufrir en el final. Así el Rojinegro se llevó este decisivo Juego 3 de la serie de Reclasificación y se metió en cuartos de final. Platense, pese a la eliminación, deja la temporada orgulloso de su primera llegada a postemporada.

El partido

En el tercer y último juego de la serie al mejor de tres partidos en los playoffs de la Liga Nacional 2020/21, San Martín de Corrientes le ganó 85 a 68 Platense, quedándose con la clasificación a cuartos de final. Fueron las figuras del juego Matías Solanas y Sebastián Acevedo que consiguieron 17 puntos cada uno. En Platense, 13 puntos fueron del jugador Facundo Vázquez.

Un encuentro en el que el equipo correntino arrancó con intensidad, velocidad y muchos puntos altos, 5/9 en triples en el primer cuarto y un poco menos de efectividad en el segundo parcial de la mano de Solanas (terminó el partido con 3/4 en tiro de tres) al igual que Acevedo (3/4).

Pero lo más destacado fue su defensa, ya que dejó en 49 puntos a su rival en los primeros tres periodos. El Rojinegro resolvió bien las situaciones de uno contra uno y a pesar de que el primer tiempo se fue arriba por dos de ventaja, a la vuelta de los vestuarios dejó sin respuestas al Calamar: con su defensa, el juego colectivo y las individualidades que brillaron, con Solanas (17), Acevedo (17), Saiz (15), Basabe (13) y el gran aporte de Zanzottera en el tercer chico para tomar una diferencia que finalmente llegó a ser de 25 puntos. Ya Platense no encontró reacción, en ataque se debilitó, no tomó tiros cómodos y no hubo forma de dar vuelta el resultado.

San Martín demostró que es uno de los grandes candidatos, sobre todo por su poder defensivo, su armonía en ataque y sus variantes e individualidades que sobresalen en cada juego.

