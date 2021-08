La Liga: San Martín se alista para iniciar la pretemporada

Compartir

El plantel de San Martín de Corrientes pondrá en marcha los trabajos de pretemporada oficialmente el próximo lunes 30 de agosto bajó las ordenes del técnico Diego Vadell.

Si bien varios integrantes del elenco "rojinegro" ya vienen trabajando junto con los juveniles de la institución que sigue esperando el regreso de la competencia en el ámbito capitalino, este lunes si darán comienzo formal a los entrenamientos de cara al inicio del Súper 20 y a la Liga Sudamericana.

Si bien varios integrantes del elenco “rojinegro” ya vienen trabajando junto con los juveniles de la institución que sigue esperando el regreso de la competencia en el ámbito capitalino, este lunes si darán comienzo formal a los entrenamientos de cara al inicio del Súper 20 y a la Liga Sudamericana.

La primera competencia que deberá afrontar San Martín será el Torneo Súper 20, donde en principio deberá compartir grupo con Regatas Corrientes, Comunicaciones de Mercedes, Oberá Tennis Club y La Unión de Formosa. Este certamen comenzaría el 24 de septiembre. Además el “santo” volverá a tener presencia en el plano internacional, donde jugará en el Grupo “C” de la Liga Sudamericana. Allí el equipo de Diego Vadell viajará hasta Puerto Varas (Chile), para enfrentar al local Atlético Puerto Varas, Oberá Tennis Club y Club Atlético Olimpia de Uruguay.

Recordemos que para iniciar el año, el equipo “santo” no podrá contar con su base titular, Jonathan Machuca, ya que al igual que la temporada anterior, “Jony” jugará en el básquetbol mexicano. Esta vez lo hará con Panteras de Aguascalientes, en lo que será su segundo año seguido en la Liga Sisnova LNBP. Por ello la dirigencia sumó a Santiago Ferreyra para cubrir la ausencia de Machuca tanto en el Súper 20 como en la Liga Sudamericana.

En cuanto a las aspiraciones para esta temporada el técnico Diego Vadell dejó en claro que “están renovadas: todo lo que hicimos el año pasado no nos va a hacer ganar ningún partido. Tenemos que empezar todo de nuevo (…) Puede ser que nos pusimos en un pelotón –de los que observan la Liga- de un equipo que juega bien y siempre va a estar entre los mejores porque llegamos a la final del Súper 20 y a la semifinal de la Liga Nacional. Nunca creo que me va a ir bien porque me haya ido bien la temporada anterior; creo que hay que hacer todo de nuevo, todos los días. (…) Tenemos el objetivo de ser un equipo. Estoy muy conforme con el mercado de pases pero trato que eso no sea garantía de nada”.

