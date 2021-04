La Liga: se inician hoy los partidos de postemporada

Compartir

Linkedin Print

Con los cruces de la Reclasificación de la Liga Nacional ya definidos, desde el lunes 5 de abril será momento de desatar la pasión de postemporada con una serie de encuentros en la que ocho equipos se medirán entre sí en sus respectivas llaves para conseguir los cuatro boletos clasificatorios a cuartos de final. Ocho sueños y cuatro lugares, un menú ideal para comenzar a disfrutar la acción y empezar lentamente a develar el misterio de quién será el nuevo rey de la Liga Nacional.

Con la victoria de Quimsa sobre Hispano en el cierre de este sábado, quedaron definidos los cruces. De esta forma, Gimnasia (5°) se enfrentará ante Hispano (12°), mientras que Obras Basket (6°) tendrá que medirse ante Comunicaciones (11°). En tanto, San Martín de Corrientes (7°) irá contra Platense (10°) e Instituto ante Olímpico (9°).

Recordemos que los playoffs se disputarán en series al mejor de tres partidos, y el equipo que logre ganar mayor cantidad de encuentros accederá a los cuartos de final de la Liga Nacional, donde ya esperan rivales los cuatro primeros de la fase regular que accedieron de forma directa a la próxima instancia: Quimsa (1°), San Lorenzo (2°), Regatas Corrientes (3°) y Boca Juniors (4°).

La primera serie de reclasificación que arrancará a disputarse esta semana entrante será el día lunes 5 de abril con el primer juego entre Obras y Comunicaciones en el Templo del Rock. Al día siguiente se jugará el segundo partido de esta llave y, en simultáneo, comenzará a jugarse la serie de Permanencia (también al mejor de tres) entre Atenas y Bahía Basket.

Si bien los juegos de Gimnasia e Hispano han sido anunciados según la planificación inicial, el calendario podría ser modificado de acuerdo a la situación epidemiológica de Gimnasia tras el PCR positivo que se detectó en los exámenes del último miércoles. Cualquier cambio será oportunamente notificado a través del sitio web.

Así será la Semana de la Liga:

Lunes 5 de abril

19:00 horas – Obras vs. Comunicaciones – Juego 1 (El Templo del Rock)

Martes 6 de abril

19:00 horas – Comunicaciones vs. Obras Juego 2 (El Templo del Rock)

21:30 horas – Atenas vs. Bahía Basket – Juego 1 (El Templo del Rock)

Miércoles 7 de abril

19:00 horas – Gimnasia vs. Hispano – Juego 1 (El Templo del Rock)

19:00 horas – San Martín vs. Platense – Juego 1 (Héctor Etchart)

21:30 horas – Instituto vs. Olímpico – Juego 1 (Héctor Etchart)

Jueves 8 de abril

19:00 horas – Olímpico vs. Instituto – Juego 2 (Héctor Etchart)

21:30 horas – Platense vs. San Martín – Juego 2 (Héctor Etchart)

19:00 horas – Hispano vs. Gimnasia – Juego 2 (El Templo del Rock)

21:30 horas – Bahía Basket vs. Atenas – Juego 2 (El Templo del Rock)

Viernes 9 de abril

19:00 horas – Obras vs. Comunicaciones – Juego 3 (El Templo del Rock)

Domingo 11 de abril

19:00 horas – San Martín vs. Platense – Juego 3 (Héctor Etchart)

21:30 horas – Instituto vs. Olímpico – Juego 3 (Héctor Etchart)

19:00 horas – Gimnasia vs. Hispano – Juego 3 (El Templo del Rock)

21:30 horas – Atenas vs.Bahía Basket – Juego 3 (El Templo del Rock)

Compartir

Linkedin Print