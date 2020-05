La Liga: sin público, sin descenso, con televisión y la idea de que haya un campeón

Compartir

Néstor Chávez uno de los máximos dirigentes de la Asociación de Clubes y representante de Gimnasia y Esgrima en la entidad que nuclea a la máxima categoría del básquet nacional afirmó que de culminar la competencia será “sin público, solo con televisión”.

El flamante Director General de la AdC afirmó que se va a “tratar de terminar de alguna forma el torneo», en medio de las suspensiones de los descensos y los ascensos desde la Liga Argentina y Torneo Federal, por la pandemia de coronavirus que acecha a todo el mundo.

El dirigente que forma parte de la mesa directiva que encabeza Gerardo Montenegro, de Quimsa de Santiago del Estero, manifestó las intenciones de que la Liga Nacional de Básquet en su temporada 2019/2020 culmine “de alguna forma el torneo”.

“No sabemos si con los ocho primeros o los doce equipos. Ahora el lunes tendremos una reunión con todos los presidentes de la Liga A para ver como continuar. El torneo por ahora sigue suspendido con la idea de terminarlo, no sabemos bien la idea”, indicó.

“Primero está la salud de los actores, después la economía y por último la parte deportiva. Si se dan las dos primeras, trataremos de cerrar la parte deportiva de una manera que haya un campeón”, aseguró Chávez en diálogo con la radio cienpuntouno de Comodoro Rivadavia.

Más allá de las charlas que seguirán teniendo las autoridades de la AdC con las distintas categorías, en cuanto a la LNB la dirigencia no cuenta con una fecha para confirmar el regreso.

“Desde que esto se suspendió, nosotros teníamos tres o cuatro escenarios de continuidad. La última de las opciones es dar 30 días de entrenamiento a los clubes y después la definición puede ser en 15 días, la idea no es que haya playoffs”, admitió.

“El lunes nos reunimos con la gente de la ACB de España y la NBB de Brasil y estamos trabajando las tres competencias de la misma manera, la idea es terminarla en alguna sede que lo permita. Si logramos terminar el torneo de esa forma, será sin público, solo con televisión”, remarcó el dirigente de Gimnasia y Esgrima de Comodoro.

La Liga Argentina

La dirigencia de la AdC también puso su ojo sobre en la situación de los jugadores de la Liga Argentina y en tal sentido, el dirigente reconoció que: “Se arregló con la Asociación de Jugadores un pago inicial que estén al día al 31 de marzo, con un plazo hasta el 31 de mayo para hacer ese pago”.

“Se va a pedir eso y después FIBA a través del tribunal arbitral ya mandó una forma de tratar de solucionar a futuro donde van a ser compartidas las pérdidas de los clubes y los jugadores. Se van a poner de acuerdo, la Asociación de Jugadores aceptó eso, después será una negociación entre cada club y el jugador”.

En cuanto a la competencia la dirigencia argentina mantuvo una reunión con los equipos participantes de la categoría, luego de “tomar decisiones que se venían hablando”.

“Los clubes de la Liga Argentina están pasando un momento complicadísimo de la parte económica y nos pedían una resolución, no se podía esperar más. No va a haber ascenso, lamentablemente para aquellos clubes que estaban peleando arriba. Es muy complicado el panorama para poder continuar la competencia”, cerró.