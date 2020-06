La Liga también pretende que los clubes vuelvan a entrenar, pero en simultáneo

Compartir

En un mensaje del presidente Marcelo Tinelli a sus pares se pidió paciencia y que, incluso en aquellos lugares donde no hay circulación del virus, se espere por el protocolo nacional para volver a entrenar. Además se informó que en los próximos días habrá un Zoom con los 24 clubes.

En sintonía con el mensaje de AFA al fútbol argentino, Marcelo Tinelli, presidente de la flamante Liga Profesional del Fútbol, emitió un mensaje a sus pares de primera división para pedirles paciencia en la vuelta a los entrenamientos, incluso en las zonas donde no hay circulación del virus. La intención es tener un protocolo nacional para que los 24 clubes puedan comenzar e forma simultánea.

Luego del episodio del Deportivo Riestra en la Primera Nacional y de la confusa situación de ayer en Mendoza con Godoy Cruz, Marcelo Tinelli le comentó en buenos términos a los restantes presidentes de los clubes de Primera que se está trabajando en generar las condiciones para la vuelta a los entrenamientos pero les pidió que, por ahora, no retomen las prácticas grupales ni dentro ni fuera de las instalaciones de los clubes para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro.

De esta manera, la Liga se pone en la misma línea que había determinado AFA con respecto al fútbol de todas sus categorías, incluso en las ligas regionales de todo el país.

Este miércoles, con la luz verde del Gobierno provincial, se generó una práctica con algunos jugadores de Godoy Cruz, aunque sin ropa oficial ni implementos proporcionados por el club, y que terminó con un comunicado del Tomba ratificando la posición de AFA de no volver a las prácticas hasta que haya un protocolo nacional.

Esta situación en Mendoza se suma a algunas imágenes de algunos jugadores de Primera División entrenando en parques públicos en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la autorización del Gobierno Porteño para realizar actividad en horario nocturno, desde las 20.

Asimismo Marcelo Tinelli informó que en los próximos días se organizará un Zoom con todos los clubes que integran la Liga Profesional para informar las acciones y gestiones que se están realizando e intercambiar opiniones sobre las medidas a implementar tanto en el regreso de las prácticas como en la futura vuelta de los encuentros oficiales.