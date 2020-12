La Liga: volvería este viernes y con cambios

Compartir

Sergio Guerrero, Secretario Técnico de la Asociación de Clubes, habló sobre la fecha de retorno y el formato de la reanudación.

Luego de que se suspendiera de forma momentánea la temporada 2020/21 de la Liga Nacional de la Argentina a causa de la gran cantidad de casos positivos de Covid en las delegaciones de la competencia, se trabaja para lograr una definición sobre la fecha de regreso de esta campaña: Básquet Plus se comunicó con Sergio Guerrero, Secretario Técnico de la Asociación de Clubes, quien informó que la idea es que se concrete el próximo viernes 4 de diciembre.

Según el miembro de la AdC, el objetivo es que los días 4, 6 y 7 de diciembre se disputen las tres primeras fechas de regreso de la competición. La primera jornada corresponderá a los partidos faltantes de la fase en la que sólo se cruzan equipos de sus mismas Conferencias, ya sea la Norte o la Sur. Tras eso, se procederá a continuar pero con enfrentamientos todos contra todos. La secuencia será de dos días de actividad consecutivos y luego dos de descanso hasta el corte del 25 de diciembre.

Serían un total de 38 presentaciones de etapa regular para cada uno de los clubes y se jugarían diez por día. En el caso de los juegos suspendidos por casos positivos de Covid o casos sospechosos, el plan es que estos sean reprogramados después de diciembre y no se le den por perdidos a aquellos que no pudieron o puedan presentarse por el impacto del virus. Los que ya sufrieron suspensiones se intentarán jugar a partir de enero en el momento en el que los conjuntos que debieron reprogramar tengan que enfrentarse nuevamente.

Ya en enero, febrero y marzo, antes de los playoffs, una de las ideas es preparar varias sedes en las que los equipos puedan dividirse. La cantidad de clubes por ciudad, si es que este formato es el que termina siendo el definitivo, será obviamente más chica que la actual en la que los veinte se encuentran en Capital Federal.

Posteriormente a esas apariciones, se clasificarán a los playoffs los doce mejores récords de la tabla de posiciones. Los primeros cuatro de ellos irán directo a los cuartos de final, mientras que los ocho restantes competirán en los octavos. Se espera que esa etapa comience en abril. Una de las búsquedas es armar series tradicionales del mejor de cinco partidos con localías y de siete en las finales, pero dependerá de la pandemia y de las posibilidades que esta otorgue.

Según Guerrero, la idea es que la campaña 2020/21 de la Liga Nacional termine cerca del cierre de la primera quincena de mayo. Los descensos, hasta el momento, siguen tal cual habían sido aprobados por la asamblea y si se decide cambiarlos debería hacerse mediante asamblea extraordinaria. Todavía no hay una confirmación oficial, pero se estima que en las próximas horas podría emitirse un comunicado al respecto con la información. Hoy habrá otra reunión relacionada al tema.

