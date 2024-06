La línea de la pobreza subió hasta los 850 mil pesos

Ese ingreso es lo que necesita una familia de dos adultos y dos niños, sin contar alquiler, según los datos difundidos por el INDEC. En tanto que para no caer bajo la indigencia se debe ganar por encima de 387 mil pesos. Una familia tipo necesitó ingresos superiores a 850 mil pesos en mayo para no ser pobre, según informó el INDEC. En tanto que para no caer bajo la indigencia debe ganar por encima de 387 mil pesos.

Ambos montos, son determinados en base a la canasta básica alimentaria (CBA) que fue valorizada para mayo en $125.235 por persona y la canasta básica total (CBT) que además de los alimentos, tiene valorizado el resto de bienes y servicios no alimentarios, que fue de $275.518 para el quinto mes del año.

Durante mayo de 2024, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 3,7%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,8%. Ambas por debajo de la inflación de 4,2% que se conoció esta tarde.

La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 60,8% y 71,7% respectivamente, y resultaron en variaciones interanuales del 290,7% para ambas canastas.

De esto se desprende que en lo que va del año las canastas subieron menos que la inflación acumulada de 2024 (71,9%), pero si analizamos los últimos doce meses, los pobres e indigentes sintieron más fuerte el golpe inflacionario ya que la suba fue mayor en 14,3 puntos porcentuales (290,7% vs 276,4%).

El nivel de ingresos para un hogar de 3 integrantes donde viven abuela, madre e hijos, necesita ingresos por $308.079 para no caer en la indigencia y de $677.774 para no ser pobre.

En el caso de la familia tipo de cuatro integrantes compuesto por una pareja y dos menores, deberán cobrar más de $386.978 para no ser indigentes y $851.351 para no ser pobre. En caso de un hogar de 5 integrantes, una pareja y tres menores, el ingreso mínimo para no ser indigente es de $407.015 mientras que para estar por encima de la línea de la pobreza deberá ser mayor a $895.434.