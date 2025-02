La liquidez en pesos cayó en picada: cómo impacta en la economía y las tasas

Este miércoles se realizó la licitación del Tesoro y el mercado analiza un fenómeno que tendrá su efecto en el resultado: la caída de la liquidez en pesos y su impacto en la actividad.

Si bien el foco pasa por los dólares, un problema crónico de la economía argentina, los pesos toman un rol central por estos días en la city, ya que hubo algunas advertencias sobre la caída de los depósitos del Tesoro y los bancos tienen una liquidez muy acotada. Esto se da en el marco de la decisión del Gobierno de mantener sin cambios su techo de la base monetaria en $47,7 billones. Y el mercado analiza cómo se relaciona esto con la recuperación de la actividad. ¿Es un síntoma de ese proceso o puede tener un efecto negativo en la economía?

«La liquidez del sistema viene en baja desde el inicio de la gestión (del 90% hasta estabilizarse en torno al 40%). En el principio del gobierno actual, era por la incertidumbre, dado que todo el sistema estaba parado en instrumentos cortos (pases y Leliqs), pero luego los bancos empezaron a migrar hacia los del Tesoro y estiraron duration», detalla sobre el proceso que se vio entre 2024 y 2025 Alan Versalli, analista económico de Eco Go.

La limitación a la base monetaria se combina con otro elemento, el crecimiento del crédito. «Viene en caída la liquidez bancaria y eso tiene que ver con la política del Gobierno de no emitir o mantener los agregados monetarios fijos. Y, por otro lado, con un aumento de la demanda de pesos», dice el economista jefe de Fide, Pedro Gaite. Señala que esto se relaciona, en parte, con que la economía se reactiva de a poco.

En palabras de Martin Kalos, director de Epyca Consultores, «la liquidez en los bancos en Argentina fue históricamente alta porque había pocos préstamos y la recomposición del crédito a privados explica la caída en el rango de liquidez».

Así, pareciera que el dinero empieza a estar en movimiento y eso puede responder a un incremento de la actividad, a la par de que crecen un poco los préstamos.

Cabe recordar que este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) reveló un crecimiento de la economía en diciembre del año pasado del 5,5% en comparación al mismo mes de 2023 (anual) y del 0,5% respecto de noviembre de 2024 (mensual). Asimismo, en el primer año del gobierno de Javier Milei, marcó una retracción de 1,8%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vienen dos meses atrasados, pero trazan una tendencia.

Pero, tal como plantea el economista Federico Glustein, «si bien hubo un crecimiento económico, no fue parejo». Muchos sectores sufren caídas. Y, por otro lado, los pesos están en instrumentos financieros y fueron hacia tasas por el carry trade, que favorece mantenerse en rendimientos en moneda nacional. Eso, advierte el analista, puede redundar en «una falta de crecimiento del sistema financiero y un aumento de la tasa de interés».

Y es que los bancos pueden tender a querer hacer más atractiva la tasa para incrementar su liquidez ante la falta de instrumentos oficiales que permitan mejorar la oferta de los rendimientos en pesos. «Las entidades van a tener que jugar un poco más con las tasas de los plazos fijos para hacerse de pesos y dar un poco más de volumen al sistema financiero», anticipa Glustein.

Hoy en día la principal diferencia entre la base monetaria, que es de $30 billones y el objetivo propuesto de $47,7 billones son las LEFIs, que alcanzan aproximadamente los $14 billones y son el activo que utilizan los bancos para gestionar la liquidez de corto.

En este sentido, Versalli apunta que el Gobierno debe transitar entre estos dos equilibrios. «Por un lado, tiene incentivos a que los bancos migren de LEFI hacia Instrumentos del tesoro de mayor duration, como LECAPS, sin embargo, no puede dejar al sistema ilíquido», detalla. Y es debido a esto que desde hace un par de licitaciones (la de hoy incluída) el Tesoro no ofrece instrumentos largos.

El gran problema que enfrenta el Gobierno en esta disyuntiva es que «sin pesos, no va a haber reactivación, pero con ellos puede haber más inflación», advierte Leonardo Anzalone, director de CEPEC. Si bien reconoce que ese es un concepto que se podría argumentar si se simplifica al máximo la teoría económica, es algo que el oficialismo sigue de cerca.

¿Sin pesos, hay reactivación?

Y eso se ve en el hecho de que la fijación de la base monetaria en $47,7 billones que dispuso el equipo económico es un objetivo nominal. «Si se actualizara por inflación, debería rondar los $60 billones», estima Versalli. Así, señala que esta estrategia del Gobierno de generar escases de pesos apunta a que, una vez que la base monetaria alcance este nivel, poder salir del cepo.

Por el momento, si bien, tal como se mencionó, la diferencia entre la base monetaria amplia y las Lefi y los depósitos del Tesoro en el BCRA viene en caída, hay consenso entre los analistas que no esperan que eso vaya a ahogar la actividad económica, que viene muy deprimida hace tiempo.

El gran problema que se ve es, sin embargo, la falta de dólares, pero no descartan que, si crece la actividad económica, el Gobierno pueda pensar en correr hacia arriba el objetivo de base monetaria amplia e inyectar un poco de liquidez.

«Es probable que esperen a que, a medida que converja la base monetaria amplia, aumente la dolarización endógena. Si el sector privado necesita más liquidez, el Gobierno espera que se empiecen a vender los dólares para financiar consumos en pesos», adelanta Gaite sobre la estrategia del oficialismo.

Presión sobre las tasas

En ese sentido, todo indicaría que aún hay varios meses de margen para que continúe la gestión de la liquidez con las LEFI y roll over de la deuda menor al 100%, tal como sucedió en la última licitación de deuda.

Como se dijo, los analistas advierten que una consecuencia hacia adelante de la escasez de pesos es la presión al alza de las tasas de interés, lo que puede atentar contra la reactivación económica.

En ese contexto, los bancos evalúan estrategias para desarrollar los préstamos. «Uno de los principales drivers del crecimiento actual es el avance del crédito interno es pesos. En este sentido, una de las posibles estrategias de los bancos para obtener liquidez es no rollear 100% los vencimientos de Lecaps de la licitación de deuda de este miércoles (fenómeno que se viene verificando hace varios meses) o pedirla al BCRA a través de la ventana de pases activos», concluye Versalli.

Hacia adelante, queda ver cómo les funcionan estos dos caminos y cómo logran incentivar este negocio, sin que se ponga en riesgo la ya muy castigada actividad económica, que quiere levantar cabeza, pero le cuesta.