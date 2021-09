La lista de concentrados de Boca Juniors con un regreso esperado en la ofensiva para visitar a Central

Compartir

El Boca de Sebastián Battaglia lleva 7 puntos sobre 9 en disputa y tendrá una visita riesgosa este fin de semana: el sábado visitará a Central en Rosario desde las 20:15. Para ese duelo, el entrenador xeneize recuperó a varios soldados y la novedad más importante está en la faz ofensiva. Nicolás Orsini, que apenas disputó tres encuentros desde su arribo al club, formará parte de la lista de concentrados.

El ex Lanús fue víctima de sinovitis de lenta evolución que lo tuvo a maltraer y lo privó de tener más minutos en cancha. Hasta aquí solamente actuó frente a Unión de Santa Fe por la primera fecha de la Liga Profesional y en los dos cotejos contra Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego fue sometido a un parate y realizó dos semanas de rehabilitación con un tratamiento biológico.

Desde el departamento médico boquense no habían dado precisiones de su reinserción a los trabajos aunque sí estimaban que tendrían lugar esta semana en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. Como el atacante cordobés de 26 años respondió satisfactoriamente, Battaglia lo incluyó en la nómina de 23 futbolistas que viajarán mañana a la ciudad santafesina.

Esa no será la única novedad en la lista de citados ya que Frank Fabra, recuperado de una contractura muscular en el aductor derecho, y Lisandro López, repuesto de una molestia en su isquiotibial izquierdo, estarán disponibles. Seguramente el entrenador sostenga la defensa que viene de empatar sin goles ante Racing en la Bombonera, con la salvedad de que Marcelo Weigandt reemplazará al peruano Luis Advíncula (afectado a su selección pese a haber sentido un dolor en un cuádriceps). También viajará el joven Eros Mancuso, repuesto para el lateral derecho.

Quien continúa afuera de la nómina es Edwin Cardona, que arrastra una lesión grado 1 en el bíceps femoral de su pierna derecha. Habrá que aguardar para saber si el enganche cafetero volverá a estar presente en el siguiente compromiso por el campeonato doméstico el próximo martes 14 de septiembre, cuando Boca reciba a Defensa y Justicia en el Alberto J. Armando. La idea del cuerpo técnico pasa por tener a todos sus elementos listos por la constante actividad (el Xeneize más tarde visitará a Atlético Tucumán el sábado 18/9).

Vale mencionar que Eduardo Salvio, en la recta final de su recuperación de rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, volverá a entrenarse con absoluta normalidad el 23 de septiembre, a diez días del Superclásico contra River en el Monumental. Por otra parte, Sebastián Villa volvería a practicar este lunes, luego del día libre del plantel tras la visita a Central. El Consejo de Fútbol tiene que definir su situación en el plantel y luego Battaglia analizar si cree conveniente darle rodaje.

Respecto al equipo, no hay confirmaciones, pero una alineación probable es: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Juan Ramírez; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

