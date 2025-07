La lista de concentrados de Boca Juniors tras la eliminación en la Copa Argentina

En Boca pretenden hacer borrón y cuenta nueva tras la eliminación en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán y la chance para levantar cabeza será mañana por la tarde ante Huracán, en un encuentro válido por la tercera jornada de la Zona A del Torneo Clausura. La cita comenzará a las 18:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y tendrá como árbitro a Leandro Rey Hilfer. Para este cotejo, Miguel Russo ya publicó la lista de concentrados.

En la nómina volvió a estar ausente el chileno Carlos Palacios, de quien se informó extraoficialmente que atraviesa una tendinitis de rodilla que lo marginó del choque anterior por Copa Argentina. El plan es que el ex Colo Colo se rehabilite las próximas dos semanas y esté disponible para el duelo ante Racing pautado para el sábado 9 de agosto, tras el parate del próximo fin de semana por las elecciones PASO que finalmente se suspendieron.

Los otros lesionados que lo verán de afuera son Nicolás Figal (baja en el debut ante Argentinos Juniors), Ayrton Costa (en la recta final de su recuperación por el desgarro que padeció en el Mundial de Clubes) y Ander Herrera (se volvió a lesionar después de dejar atrás otra ruptura fibrilar en el debut contra Benfica en Estados Unidos). A estos se le suman como excluidos Ignacio Miramón y los jugadores a los que el DT ya les advirtió que no tendrá en cuenta: Cristian Lema (con propuesta para rescindir contrato), Chiquito Romero, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi.

Respecto a las altas para este encuentro, figuran en la nómina Milton Giménez (dejó atrás dolores crónicos que lo aquejan en un tobillo), Agustín Martegani y Exequiel Zeballos, quien volvió a concentrar por Copa Argentina luego de ser borrado un par de partidos y espera por una oportunidad. Será un total de 25 futbolistas, que nutrirán de posibilidades a un equipo que seguramente sufra modificaciones respecto a la alineación inicial empleada el miércoles pasado.

El posible once será con Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Si esto se confirma, los que saldrán son Juan Barinaga, Frank Fabra, Williams Alarcón y Alan Velasco. Estos últimos dos, vale destacar, pujan igualmente por sostener la titularidad.

Con la derrota ante Atlético Tucumán, Boca igualó una marca negativa histórica que solamente se había registrado en los años 1957 y 2021: llegar a diez partidos sin triunfos. Es decir que, en caso de no imponerse mañana ante Huracán, romperá el récord y la actual campaña quedará registrada como la de mayor sequía sin festejos. Además, Miguel Ángel Russo igualaría también a Mario Nicasio Zanabria en 1984 como el DT que más demoró en ganar un partido en el inicio de un ciclo (lleva seis sin hacerlo).

Por otra parte, al margen de sumar para quedar entre los primeros ocho de la Zona A y clasificarse a los octavos de final en busca del título del Clausura, el Xeneize también debe hacerlo para quedar bien parado en la Tabla Acumulada, la otra vía de acceso a la Libertadores 2026. Actualmente figura en el tercer lugar, detrás de Rosario Central y River, lo que lo llevaría a clasificarse al repechaje (Fase 2, instancia en la que este año fue eliminado por Alianza Lima).