A días de que comience el Mundial de vóley femenino Tailandia 2025, se confirmó la lista de Las Panteras que participarán de la cita mundialista, el torneo más importante del año.
Previo a la Copa del Mundo, el elenco nacional realizó una gira preparatoria en Corea del Sur, donde cosechó tres triunfos ante el conjunto local, Suecia y República Checa, y dos derrotas frente a Japón y Francia. Con respecto al plantel que disputó los amistosos, se sumaron Martina Bednarek y Micaela Cabrera, quienes jugaron el Mundial U21, en lugar de Julieta Sarmiento y Valentina Diez. Además, se incorporó como asistente Martín Ambrosini.
El seleccionado argentino integra el Grupo D junto a Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. El próximo viernes 22 de agosto, hará su debut ante el conjunto checo. Luego, el domingo 24, se enfrentará a las estadounidenses, mientras que el martes 26 hará lo propio ante las eslovenas.
Cabe recordar que los dos primeros de cada zona clasificarán a la fase final, mientras que el resto definirá sus posiciones por ranking.
LA LISTA DE LAS
PANTERAS PARA EL
MUNDIAL DE TAILANDIA 2025:
Armadoras
Victoria Mayer
Azul Benítez
Centrales
Avril García
Brenda Graff
Micaela Cabrera
Opuestas
Bianca Cugno
Martina Bednarek
Puntas
Elina Rodríguez
Candela Salinas
Bianca Bertolino
Daniela Bulaich
Nicole Pérez
Líberos
Agostina Pelozo
Antonela Fortuna
Cuerpo técnico
DT: Facundo Morando
Asistente: Mario Martínez
Asistente: Martín Ambrosini
Estadística: Lucía Lerici
Kinesióloga: Rocío Flamini
Manager: Lorena González
EL FIXTURE DE LAS PANTERAS
– MUNDIAL DE TAILANDIA 2026
Viernes 22/8, 06:00: República Checa vs. Argentina
Domingo 24/8, 09:30: Estados Unidos vs. Argentina
Martes 26/8, 06:00: Argentina vs. Eslovenia