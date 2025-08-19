A días de que comience el Mundial de vóley femenino Tailandia 2025, se confirmó la lista de Las Panteras que participarán de la cita mundialista, el torneo más importante del año.

Previo a la Copa del Mundo, el elenco nacional realizó una gira preparatoria en Corea del Sur, donde cosechó tres triunfos ante el conjunto local, Suecia y República Checa, y dos derrotas frente a Japón y Francia. Con respecto al plantel que disputó los amistosos, se sumaron Martina Bednarek y Micaela Cabrera, quienes jugaron el Mundial U21, en lugar de Julieta Sarmiento y Valentina Diez. Además, se incorporó como asistente Martín Ambrosini.

El seleccionado argentino integra el Grupo D junto a Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. El próximo viernes 22 de agosto, hará su debut ante el conjunto checo. Luego, el domingo 24, se enfrentará a las estadounidenses, mientras que el martes 26 hará lo propio ante las eslovenas.

Cabe recordar que los dos primeros de cada zona clasificarán a la fase final, mientras que el resto definirá sus posiciones por ranking.

LA LISTA DE LAS

PANTERAS PARA EL

MUNDIAL DE TAILANDIA 2025:

Armadoras

Victoria Mayer

Azul Benítez

Centrales

Avril García

Brenda Graff

Micaela Cabrera

Opuestas

Bianca Cugno

Martina Bednarek

Puntas

Elina Rodríguez

Candela Salinas

Bianca Bertolino

Daniela Bulaich

Nicole Pérez

Líberos

Agostina Pelozo

Antonela Fortuna

Cuerpo técnico

DT: Facundo Morando

Asistente: Mario Martínez

Asistente: Martín Ambrosini

Estadística: Lucía Lerici

Kinesióloga: Rocío Flamini

Manager: Lorena González

EL FIXTURE DE LAS PANTERAS

– MUNDIAL DE TAILANDIA 2026

Viernes 22/8, 06:00: República Checa vs. Argentina

Domingo 24/8, 09:30: Estados Unidos vs. Argentina

Martes 26/8, 06:00: Argentina vs. Eslovenia