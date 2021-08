La lista de Scaloni: los que estarán, las bajas y el talentoso juvenil que tiene el DT en el radar

Compartir

Lionel Scaloni lo sabía desde antes de llegar al país el último jueves desde Mallorca: la AFA quiere que el partido ante Bolivia, el jueves 9 de septiembre en el Monumental, sea el primero que cuente con el regreso del público a las canchas argentinas. Al técnico le pareció una muy buena idea cuando el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se lo comunicó a la distancia unos días antes. Sería, al mismo tiempo, el primer banco de pruebas para la vuelta de los hinchas en el torneo local y una buena manera para que los jugadores de la Selección celebren junto a la gente la obtención de la Copa América en Brasil, después de 28 años de sequía.

En el seno del cuerpo técnico de Argentina entienden que ese encuentro ante Bolivia y los dos previos, frente a Venezuela y Brasil, serán determinantes para saber si la clasificación hacia el Mundial quedará a un paso o si el camino hacia Qatar 2022 se vuelve un poco más espeso, tal como pasó con el pasaje para Rusia 2018, conseguido angustiosamente en la última fecha ante Ecuador, en Quito. Y Scaloni les ratificará la confianza –les dará un merecido premio– a la mayoría de los que dieron la vuelta olímpica en el Maracaná.

Argentina marcha segunda en las Eliminatorias con doce puntos, seis menos que Brasil, el puntero. Y Ecuador, el tercero, tiene nueve unidades. Uruguay y Colombia están en la cuarta y en la quinta posición, respectivamente, con ocho puntos cada uno pero mejor diferencia de gol para los “charrúas” (cero contra menos dos). En las Eliminatorias para Rusia, Argentina finalizó tercera con 28 puntos, detrás de Brasil y Uruguay, que sumaron 41 y 31 puntos, respectivamente. La cuarta y última plaza directa fue para Colombia, que reunió 27 unidades. De manera que si se toman como parámetro las últimas Eliminatorias, la proyección de Argentina es positiva más allá de que hasta ahora consiguió tres victorias y tres empates.

Scaloni y compañía creen que lo mejor para afrontar los choques frente a Venezuela (el 2 de septiembre a las 21, en Caracas), Brasil (el 5 de septiembre a las 16 en el estadio de Corinthians) y Bolivia (el 9 a las 20.30 en el Monumental) es volver a apostar -casi a modo de agradecimiento- por los futbolistas que estuvieron en la Copa América de Brasil, los del histórico título en el Maracaná frente a los locales.

De los 28 que fueron a la Copa América, Scaloni no podrá contar con dos por distintas lesiones: Sergio Agüero, quien se recupera de una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha, y Agustín Marchesín, a quien le realizaron una operación en la rodilla derecha y tendrá para al menos dos meses de recuperación. Mauro Icardi iba a estar en el lugar del Kun Agüero, pero el viernes sufrió un esguince acromioclavicular en el hombro derecho en el partido que el París Saint Germain le ganó 4 a 2 al Brest por la Liga 1 de Francia y tendrá para al menos 20 días de recuperación. El último partido de Icardi con la camiseta albiceleste fue con Scaloni como técnico, el 20 de noviembre de 2018, en una victoria 2 a 0 sobre México, en Mendoza, en la que el delantero del PSG marcó uno de los goles de Argentina (el otro fue de Paulo Dybala).

Al momento del cierre de esta nota, los nombres que tenían posibilidades de estar en el lugar de Agüero y de Icardi eran los de Dybala, Giovanni Simeone y Adolfo Gaich entre los que se encuentran en el fútbol europeo. Y Jeremías Ledesma, del Celta de Vigo, y Esteban Andrada, del Monterrey mexicano, eran los candidatos para reemplazar a Marchesín: por lo pronto, forman parte de la lista preliminar que la AFA presentó el último domingo ante la Conmebol para cumplir con los plazos administrativos.

En esa lista preliminar también figuran Juan Foyth, José Luis Palomino, Emiliano Buendía y Lucas Ocampos, los cuatro que sufrieron el corte definitivo previo a la Copa América. En cambio, el que volvió a estar ausente es Lucas Alario, quien se recupera de un desgarro.

La AFA dará a conocer este lunes la lista de convocados para los próximos tres encuentros de Argentina. Los 29 que tienen un lugar asegurado son los arqueros Emiliano Martínez, Franco Armani y Juan Musso; los defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña; los mediocampistas Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Alejandro Gómez, Ángel Di María, Buendía y Ocampos; y los delanteros Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Correa, Nicolás González, Joaquín Correa y Julián Álvarez.

Además de Armani y Julián Álvarez, Scaloni está siguiendo muy de cerca a otros tres jugadores del fútbol local: Matías Suárez; Fabrizio Angileri, quien se recupera de un desgarro; y Facundo Farías, el juvenil de Colón que el 28 de este mes cumplirá 19 años.

Por otro lado, Cuti Romero y Paredes, dos de los futbolistas más valorados por el técnico, no podrán jugar ante Venezuela porque deben una fecha de suspensión por haber llegado a las dos tarjetas amarillas en el 2 a 2 frente a Colombia, en Barranquilla, el último encuentro de las Eliminatorias antes de la Copa América. Pezzella y Martínez Quarta pelearán por estar en lugar de Romero ante Venezuela y Guido Rodríguez se perfila como el reemplazante de Paredes.

A su vez, hay nueve futbolistas de la Selección que deberán cuidarse ante Venezuela al estar al límite de amarillas ya que podrían perderse el clásico frente a Brasil: Montiel, Martínez Quarta, Tagliafico, De Paul, Lo Celso, Palacios, Nicolás Domínguez, Ocampos y Lautaro Martínez.

Desde el jueves, Scaloni está en el predio de la AFA, en Ezeiza, cumpliendo con el aislamiento obligatorio tras haber llegado desde Mallorca, la ciudad española donde vive con su familia. Allí hay una burbuja sanitaria de la que forman parte los demás integrantes del cuerpo técnico de la Selección: Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar. También están el preparador físico, Luis Martin; el entrenador de arqueros, Martín Tocalli; y el analista de videos, Matías Manna.

Todos ellos repartieron sus horas planificando los tres partidos por las Eliminatorias y viendo mucho fútbol, del campeonato argentino y también de las diferentes ligas europeas. Y también rogando que hoy no se produzcan más lesiones como la que tuvo Icardi, quien era una fija para esta convocatoria pero deberá seguir esperando para regresar a la Selección.

